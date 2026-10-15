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"Нет совести": Володин возмутился ростом тарифов на ЖКУ в регионах
"Нет совести": Володин возмутился ростом тарифов на ЖКУ в регионах - РИА Новости Крым, 15.10.2026
"Нет совести": Володин возмутился ростом тарифов на ЖКУ в регионах
Все решения по региональным тарифам в сфере жилищно-коммунального хозяйства должны быть обоснованы, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T10:39
2026-10-15T10:39
2026-10-15T10:39
государственная дума рф
вячеслав володин
цены и тарифы
товары и услуги
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Все решения по региональным тарифам в сфере жилищно-коммунального хозяйства должны быть обоснованы, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он поручил проанализировать причины превышения в регионах верхней планки тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщается на официальном сайте Госдумы.Володин напомнил, что на федеральном уровне правительство РФ установило, что рост тарифов в течение года должен быть не выше 11,8%.Он подчеркнул, что те региональные власти, которые поднимают размер тарифов выше верхней планки, должны обосновать это решение. Полномочиями по снижению тарифов, как подчеркнул Володин, наделена Федеральная антимонопольная служба.Также поручение проработать данный вопрос было дано Комитету по региональной политике и местному самоуправлению и Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан.Ранее сообщалось, что управляющие компании в ряде регионов Крыма работают некачественно, при этом тарифы на их услуги необоснованно высоки. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал навести порядок в работе управляющих компаний, в случае необходимости подключая к этому процессу прокуратуру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму вырастут тарифы ЖКХ с 1 октябряРост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябреВ Крыму уровень обслуживания многоквартирных домов надо улучшать – мнение
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государственная дума рф, вячеслав володин, цены и тарифы, товары и услуги, жкх
"Нет совести": Володин возмутился ростом тарифов на ЖКУ в регионах
Володин поручил разобраться с необоснованно завышенными региональными тарифами на ЖКУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Все решения по региональным тарифам в сфере жилищно-коммунального хозяйства должны быть обоснованы, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он поручил проанализировать причины превышения в регионах верхней планки тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщается на официальном сайте Госдумы.
Володин напомнил, что на федеральном уровне правительство РФ установило, что рост тарифов в течение года должен быть не выше 11,8%.
"Решения в части тарифов - региональные... Нет совести у тех, кто это делает (увеличивает тарифы в регионах выше установленной правительством РФ планки – ред.)", – заявил Володин.
Он подчеркнул, что те региональные власти, которые поднимают размер тарифов выше верхней планки, должны обосновать это решение. Полномочиями по снижению тарифов, как подчеркнул Володин, наделена Федеральная антимонопольная служба.
"У нас будет региональная неделя. Обязательно надо посмотреть в разрезе каждого региона (на повышение тарифов на ЖКУ - ред.): почему в одном регионе они уложились в эти 11% и не повысили, а почему в другом регионе - это 22%", – обратился председатель Госдумы к депутатам.
Также поручение проработать данный вопрос было дано Комитету по региональной политике и местному самоуправлению и Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан.
Ранее сообщалось, что управляющие компании в ряде регионов Крыма работают некачественно
, при этом тарифы на их услуги необоснованно высоки. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал навести порядок в работе управляющих компаний, в случае необходимости подключая к этому процессу прокуратуру.
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