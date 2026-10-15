https://crimea.ria.ru/20261015/net-sovesti-volodin-vozmutilsya-rostom-tarifov-na-zhku-v-regionakh-1160217605.html

"Нет совести": Володин возмутился ростом тарифов на ЖКУ в регионах

"Нет совести": Володин возмутился ростом тарифов на ЖКУ в регионах - РИА Новости Крым, 15.10.2026

"Нет совести": Володин возмутился ростом тарифов на ЖКУ в регионах

Все решения по региональным тарифам в сфере жилищно-коммунального хозяйства должны быть обоснованы, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T10:39

2026-10-15T10:39

2026-10-15T10:39

государственная дума рф

вячеслав володин

цены и тарифы

товары и услуги

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Все решения по региональным тарифам в сфере жилищно-коммунального хозяйства должны быть обоснованы, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он поручил проанализировать причины превышения в регионах верхней планки тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщается на официальном сайте Госдумы.Володин напомнил, что на федеральном уровне правительство РФ установило, что рост тарифов в течение года должен быть не выше 11,8%.Он подчеркнул, что те региональные власти, которые поднимают размер тарифов выше верхней планки, должны обосновать это решение. Полномочиями по снижению тарифов, как подчеркнул Володин, наделена Федеральная антимонопольная служба.Также поручение проработать данный вопрос было дано Комитету по региональной политике и местному самоуправлению и Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан.Ранее сообщалось, что управляющие компании в ряде регионов Крыма работают некачественно, при этом тарифы на их услуги необоснованно высоки. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал навести порядок в работе управляющих компаний, в случае необходимости подключая к этому процессу прокуратуру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму вырастут тарифы ЖКХ с 1 октябряРост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябреВ Крыму уровень обслуживания многоквартирных домов надо улучшать – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, вячеслав володин, цены и тарифы, товары и услуги, жкх