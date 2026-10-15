Рейтинг@Mail.ru
На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92 - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261015/na-zapravkakh-kryma-v-svobodnoy-prodazhe-dostupen-benzin-ai-92-1160218871.html
На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92
На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92 - РИА Новости Крым, 15.10.2026
На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92
Продажа бензина марки АИ-92 в Крыму в четверг, 15 октября, в сети автозаправок ТЭС начнется с 14:00, сообщает Министерство топлива и энергетики Крыма в своем... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T11:17
2026-10-15T11:18
топливо
топливо в крыму
бензин
дефицит топлива в крыму
минтопэнерго крыма
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157379572_0:118:3221:1929_1920x0_80_0_0_6a5e615f5c0abb11ab873080cc85f7a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Продажа бензина марки АИ-92 в Крыму в четверг, 15 октября, в сети автозаправок ТЭС начнется с 14:00, сообщает Министерство топлива и энергетики Крыма в своем канале в МАКС. О местах реализации другого топлива информации пока нет.С 16:00 бензин марки АИ-92 будут продавать на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи.С 17:00 бензин той же марки будет доступен на АЗС ТЭС в Симферополе, Феодосии, Евпатории, а также в Сакском районе и на Южном берегу Крыма."Перед выездом, пожалуйста, проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", – предупредили в Минтопэнерго Крыма.Во вторник, 13 октября, бензин в Крыму продавали с 7 часов утра. В среду продажа началась с 14:00, был доступен бензин марок АИ-92 и АИ-95Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявлял, что профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157379572_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_57f251f4003050480ff118a707d36285.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливо, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму, минтопэнерго крыма, новости крыма, крым
На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92

На автозаправках Крыма в четверг в свободной продаже бензин марки АИ-92

11:17 15.10.2026 (обновлено: 11:18 15.10.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе
Заправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Продажа бензина марки АИ-92 в Крыму в четверг, 15 октября, в сети автозаправок ТЭС начнется с 14:00, сообщает Министерство топлива и энергетики Крыма в своем канале в МАКС. О местах реализации другого топлива информации пока нет.
"Реализация моторного топлива 15 октября осуществляется c 14:00 (АИ-92) на АЗС ТЭС по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах", – говорится в сообщении.
С 16:00 бензин марки АИ-92 будут продавать на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи.
С 17:00 бензин той же марки будет доступен на АЗС ТЭС в Симферополе, Феодосии, Евпатории, а также в Сакском районе и на Южном берегу Крыма.
"Перед выездом, пожалуйста, проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", – предупредили в Минтопэнерго Крыма.
Во вторник, 13 октября, бензин в Крыму продавали с 7 часов утра. В среду продажа началась с 14:00, был доступен бензин марок АИ-92 и АИ-95
Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявлял, что профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТопливоТопливо в КрымуБензинДефицит топлива в КрымуМинтопэнерго КрымаНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет
11:57Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области
11:47Семейная пара пыталась взорвать железную дорогу и военного в Крыму - приговор
11:46Время объединяться: эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму
11:31ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами
11:29Обновленный офис ВТБ открылся в Алуште
11:25Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходы
11:17На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92
10:56Удар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на Полтавщине
10:39"Нет совести": Володин возмутился ростом тарифов на ЖКУ в регионах
10:28Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект
10:17ФСБ задержала планировавшего диверсии гражданина Швеции
10:1017 детей погибли при обрушении кровли школы в Пакистане
09:57Четырех человек сняли со скал крымские спасатели
09:46НПЗ горит в Рязани после массового налета украинских дронов
09:40Битой по голове: пьяная ссора обернулась для крымчанина уголовным делом
09:34Кто получит пенсию досрочно в ноябре
09:22У Крымского моста утром в четверг растет очередь
09:10Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и еще тринадцатью регионами РФ
09:04Зеленскому пора уходить - Маск
Лента новостейМолния