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На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92
На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92 - РИА Новости Крым, 15.10.2026
На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92
Продажа бензина марки АИ-92 в Крыму в четверг, 15 октября, в сети автозаправок ТЭС начнется с 14:00, сообщает Министерство топлива и энергетики Крыма в своем... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Продажа бензина марки АИ-92 в Крыму в четверг, 15 октября, в сети автозаправок ТЭС начнется с 14:00, сообщает Министерство топлива и энергетики Крыма в своем канале в МАКС. О местах реализации другого топлива информации пока нет.С 16:00 бензин марки АИ-92 будут продавать на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи.С 17:00 бензин той же марки будет доступен на АЗС ТЭС в Симферополе, Феодосии, Евпатории, а также в Сакском районе и на Южном берегу Крыма."Перед выездом, пожалуйста, проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", – предупредили в Минтопэнерго Крыма.Во вторник, 13 октября, бензин в Крыму продавали с 7 часов утра. В среду продажа началась с 14:00, был доступен бензин марок АИ-92 и АИ-95Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявлял, что профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92
На автозаправках Крыма в четверг в свободной продаже бензин марки АИ-92
11:17 15.10.2026 (обновлено: 11:18 15.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Продажа бензина марки АИ-92 в Крыму в четверг, 15 октября, в сети автозаправок ТЭС начнется с 14:00, сообщает Министерство топлива и энергетики Крыма в своем канале в МАКС. О местах реализации другого топлива информации пока нет.
"Реализация моторного топлива 15 октября осуществляется c 14:00 (АИ-92) на АЗС ТЭС по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах", – говорится в сообщении.
С 16:00 бензин марки АИ-92 будут продавать на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи.
С 17:00 бензин той же марки будет доступен на АЗС ТЭС в Симферополе, Феодосии, Евпатории, а также в Сакском районе и на Южном берегу Крыма.
"Перед выездом, пожалуйста, проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", – предупредили в Минтопэнерго Крыма.
Во вторник, 13 октября, бензин в Крыму продавали
с 7 часов утра. В среду продажа началась
с 14:00, был доступен бензин марок АИ-92 и АИ-95
Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявлял
, что профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке.
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