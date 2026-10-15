https://crimea.ria.ru/20261015/na-zapravkakh-kryma-v-svobodnoy-prodazhe-dostupen-benzin-ai-92-1160218871.html

На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92

На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92 - РИА Новости Крым, 15.10.2026

На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92

Продажа бензина марки АИ-92 в Крыму в четверг, 15 октября, в сети автозаправок ТЭС начнется с 14:00, сообщает Министерство топлива и энергетики Крыма в своем... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T11:17

2026-10-15T11:17

2026-10-15T11:18

топливо

топливо в крыму

бензин

дефицит топлива в крыму

минтопэнерго крыма

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157379572_0:118:3221:1929_1920x0_80_0_0_6a5e615f5c0abb11ab873080cc85f7a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Продажа бензина марки АИ-92 в Крыму в четверг, 15 октября, в сети автозаправок ТЭС начнется с 14:00, сообщает Министерство топлива и энергетики Крыма в своем канале в МАКС. О местах реализации другого топлива информации пока нет.С 16:00 бензин марки АИ-92 будут продавать на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи.С 17:00 бензин той же марки будет доступен на АЗС ТЭС в Симферополе, Феодосии, Евпатории, а также в Сакском районе и на Южном берегу Крыма."Перед выездом, пожалуйста, проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", – предупредили в Минтопэнерго Крыма.Во вторник, 13 октября, бензин в Крыму продавали с 7 часов утра. В среду продажа началась с 14:00, был доступен бензин марок АИ-92 и АИ-95Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявлял, что профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму, минтопэнерго крыма, новости крыма, крым