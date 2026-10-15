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На Запорожской ТЭС объявлен режим тишины - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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На Запорожской ТЭС объявлен режим тишины
На Запорожской ТЭС объявлен режим тишины - РИА Новости Крым, 15.10.2026
На Запорожской ТЭС объявлен режим тишины
Режим тишины объявили на Запорожской тепловой электростанции (ТЭС). Это необходимо для начала ремонта оборудования линии, питающей Запорожскую атомную... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T18:13
2026-10-15T18:13
запорожская область
росатом
алексей лихачев
заэс (запорожская атомная электростанция)
безопасность
новые регионы россии
новости
атомная энергетика
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Режим тишины объявили на Запорожской тепловой электростанции (ТЭС). Это необходимо для начала ремонта оборудования линии, питающей Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.Режим тишины позволит специалистам отремонтировать оборудование, через которое линия "Ферросплавная" соединяется с Запорожской АЭС. Именно от его надежной работы зависит электроснабжение систем безопасности и охлаждения реакторов.К организации режима тишины подключилось МАГАТЭ. Решение также согласовали с Минобороны и МИД России.10 октября Запорожская теплоэлектростанция подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.5 октября украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов.4 октября отмечалось, что в течение последней декады сентября территория вблизи Запорожской АЭС находится под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Это снижает надежность внешнего электроснабжения станции.После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что располагают соответствующей информацией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военныеВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭСДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ
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4.7
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запорожская область, росатом, алексей лихачев, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, новые регионы россии, новости, атомная энергетика, магатэ
На Запорожской ТЭС объявлен режим тишины

Режим тишины объявлен на Запорожской ТЭС для ремонта оборудования после атак ВСУ

18:13 15.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Режим тишины объявили на Запорожской тепловой электростанции (ТЭС). Это необходимо для начала ремонта оборудования линии, питающей Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

"Наши специалисты сейчас выходят и начинают ремонт технологического оборудования, которое позволит укрепить энергоснабжение атомной станции и уменьшить риск очередной потери постоянного электроснабжения ЗАЭС", — цитирует Лихачева официальный канал станции в МАКС.

Режим тишины позволит специалистам отремонтировать оборудование, через которое линия "Ферросплавная" соединяется с Запорожской АЭС. Именно от его надежной работы зависит электроснабжение систем безопасности и охлаждения реакторов.
К организации режима тишины подключилось МАГАТЭ. Решение также согласовали с Минобороны и МИД России.
10 октября Запорожская теплоэлектростанция подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.
5 октября украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов.
4 октября отмечалось, что в течение последней декады сентября территория вблизи Запорожской АЭС находится под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Это снижает надежность внешнего электроснабжения станции.
После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что располагают соответствующей информацией.
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Запорожская областьРосатомАлексей ЛихачевЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)БезопасностьНовые регионы РоссииНовостиАтомная энергетикаМАГАТЭ
 
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