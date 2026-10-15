https://crimea.ria.ru/20261015/na-zaporozhskoy-tes-obyavlen-rezhim-tishiny-1160238370.html

На Запорожской ТЭС объявлен режим тишины

На Запорожской ТЭС объявлен режим тишины - РИА Новости Крым, 15.10.2026

На Запорожской ТЭС объявлен режим тишины

Режим тишины объявили на Запорожской тепловой электростанции (ТЭС). Это необходимо для начала ремонта оборудования линии, питающей Запорожскую атомную... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T18:13

2026-10-15T18:13

2026-10-15T18:13

запорожская область

росатом

алексей лихачев

заэс (запорожская атомная электростанция)

безопасность

новые регионы россии

новости

атомная энергетика

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Режим тишины объявили на Запорожской тепловой электростанции (ТЭС). Это необходимо для начала ремонта оборудования линии, питающей Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.Режим тишины позволит специалистам отремонтировать оборудование, через которое линия "Ферросплавная" соединяется с Запорожской АЭС. Именно от его надежной работы зависит электроснабжение систем безопасности и охлаждения реакторов.К организации режима тишины подключилось МАГАТЭ. Решение также согласовали с Минобороны и МИД России.10 октября Запорожская теплоэлектростанция подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.5 октября украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов.4 октября отмечалось, что в течение последней декады сентября территория вблизи Запорожской АЭС находится под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Это снижает надежность внешнего электроснабжения станции.После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что располагают соответствующей информацией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военныеВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭСДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, росатом, алексей лихачев, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, новые регионы россии, новости, атомная энергетика, магатэ