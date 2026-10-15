https://crimea.ria.ru/20261015/na-ukraine-pod-udar-popali-porty-i-morskie-suda-s-voennym-gruzom-1160213840.html

На Украине под удар попали порты и морские суда с военным грузом

На Украине под удар попали порты и морские суда с военным грузом - РИА Новости Крым, 15.10.2026

На Украине под удар попали порты и морские суда с военным грузом

Вооруженные силы РФ поразили портовую инфраструктуру под Одессой и два судна с грузом для ВСУ, сообщает утром в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T07:42

2026-10-15T07:42

2026-10-15T09:00

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ поразили портовую инфраструктуру под Одессой и два судна с грузом для ВСУ, сообщает утром в четверг Минобороны России.В результате удара в Одесской области поражена портовая инфраструктура порта Измаил, используемая для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, на переходе морем поражены два сухогруза, доставлявшие в порт Одесса грузы для ВСУ.Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, а также центрам обработки данных (ЦОД) в Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву и области - поражены энергетика и объекты связиАрмия России нанесла удары по сухогрузу и логистическому складу под КиевомУдары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центрКличко обвинил Зеленского в отсутствии ПВО над Киевом

одесса

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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