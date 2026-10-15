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На Украине под удар попали порты и морские суда с военным грузом - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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На Украине под удар попали порты и морские суда с военным грузом
На Украине под удар попали порты и морские суда с военным грузом - РИА Новости Крым, 15.10.2026
На Украине под удар попали порты и морские суда с военным грузом
Вооруженные силы РФ поразили портовую инфраструктуру под Одессой и два судна с грузом для ВСУ, сообщает утром в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T07:42
2026-10-15T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ поразили портовую инфраструктуру под Одессой и два судна с грузом для ВСУ, сообщает утром в четверг Минобороны России.В результате удара в Одесской области поражена портовая инфраструктура порта Измаил, используемая для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, на переходе морем поражены два сухогруза, доставлявшие в порт Одесса грузы для ВСУ.Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, а также центрам обработки данных (ЦОД) в Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву и области - поражены энергетика и объекты связиАрмия России нанесла удары по сухогрузу и логистическому складу под КиевомУдары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центрКличко обвинил Зеленского в отсутствии ПВО над Киевом
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На Украине под удар попали порты и морские суда с военным грузом

Ударные беспилотники поразили порты на Украине и суда с грузом для ВСУ

07:42 15.10.2026 (обновлено: 09:00 15.10.2026)
 
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской областиПожар в порту Одессы
Пожар в порту Одессы
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ поразили портовую инфраструктуру под Одессой и два судна с грузом для ВСУ, сообщает утром в четверг Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – сказано в сообщении.
В результате удара в Одесской области поражена портовая инфраструктура порта Измаил, используемая для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, на переходе морем поражены два сухогруза, доставлявшие в порт Одесса грузы для ВСУ.
Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, а также центрам обработки данных (ЦОД) в Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ
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Удары по УкраинеНовости СВООдессаНовостиВооруженные силы РоссииЧерное море
 
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