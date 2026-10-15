https://crimea.ria.ru/20261015/musornyy-kollaps-pochemu-v-sevastopole-perestali-vyvozit-otkhody-1160219192.html

Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходы

Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходы - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходы

В Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Как сообщил в четверг губернатор... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T11:25

2026-10-15T11:25

2026-10-15T11:25

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севастополь

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михаил развожаев

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Как сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев, мусоровозы снова выйдут на линии в ближайшее время.По его словам, меры для скорейшего урегулирования проблемы приняты. В ближайшее время вывоз отходов будет восстановлен, а контейнерные площадки приведены в порядок. Также губернатор пообещал отдельно разобраться в причинах произошедшего и действиях всех ответственных."Все виновные понесут заслуженное наказание. Приношу извинения севастопольцам за доставленные неудобства", - написал он.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал о проблеме вывоза ТКО с территорий садовых товариществ республики. Этот вопрос должен быть закрыт в короткие сроки, подчеркивал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как происходит вывоз мусора в КрымуВывоз мусора: что нельзя выбрасывать в бакиКогда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму

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