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Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходы - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходы
Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходы - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходы
В Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Как сообщил в четверг губернатор... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T11:25
2026-10-15T11:25
мусор
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Как сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев, мусоровозы снова выйдут на линии в ближайшее время.По его словам, меры для скорейшего урегулирования проблемы приняты. В ближайшее время вывоз отходов будет восстановлен, а контейнерные площадки приведены в порядок. Также губернатор пообещал отдельно разобраться в причинах произошедшего и действиях всех ответственных."Все виновные понесут заслуженное наказание. Приношу извинения севастопольцам за доставленные неудобства", - написал он.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал о проблеме вывоза ТКО с территорий садовых товариществ республики. Этот вопрос должен быть закрыт в короткие сроки, подчеркивал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как происходит вывоз мусора в КрымуВывоз мусора: что нельзя выбрасывать в бакиКогда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму
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мусор, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, жкх крыма и севастополя
Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходы

В Севастополе проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу ТКО

11:25 15.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкПереполненные мусорные баки. Архивное фото
Переполненные мусорные баки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. Как сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев, мусоровозы снова выйдут на линии в ближайшее время.
"Из-за блокировки счетов компании "Чистый город" возникли проблемы с выходом мусоровозов, в результате чего на контейнерных площадках скопился мусор", - сообщил Развожаев в своем канале в МАКС.
По его словам, меры для скорейшего урегулирования проблемы приняты. В ближайшее время вывоз отходов будет восстановлен, а контейнерные площадки приведены в порядок. Также губернатор пообещал отдельно разобраться в причинах произошедшего и действиях всех ответственных.
"Все виновные понесут заслуженное наказание. Приношу извинения севастопольцам за доставленные неудобства", - написал он.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал о проблеме вывоза ТКО с территорий садовых товариществ республики. Этот вопрос должен быть закрыт в короткие сроки, подчеркивал он.
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МусорСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевЖКХ Крыма и Севастополя
 
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