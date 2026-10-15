https://crimea.ria.ru/20261015/kto-poluchit-pensiyu-dosrochno-v-noyabre-1160215112.html

Кто получит пенсию досрочно в ноябре

Кто получит пенсию досрочно в ноябре - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Кто получит пенсию досрочно в ноябре

Российские пенсионеры получат пенсию за ноябрь досрочно. Об этом сообщил Социальный фонд РФ в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T09:34

2026-10-15T09:34

2026-10-15T09:34

пенсия

социальный фонд россии

соцзащита

соцвыплаты

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Российские пенсионеры получат пенсию за ноябрь досрочно. Об этом сообщил Социальный фонд РФ в своем канале в МАКС.Уточняется, что с 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.По информации Соцфонда России, досрочная выплата затронет все виды пенсий. Если вместе с пенсией приходят другие меры поддержки, они также будут заранее перечислены на счет.Почтальоны будут разносить пенсии с 3 по 25 ноября, в это же время можно будет получить средства в кассе почтового отделения. Выплаты за 4 ноября почта также доставит заранее, в отдельных случаях – уже с 1 ноября.Ранее сообщалось, что в ноябре фиксированные выплаты к трудовой пенсии пересчитают для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности. Кроме того, выплата к страховой пенсии будет увеличена для граждан, достигших возраста 80 лет либо ставших инвалидами первой группы в октябре, добавила парламентарий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителям новых регионов России будет легче получить пенсиюРоссийские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионовКто будет получать повышенную пенсию с октября

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, социальный фонд россии, соцзащита, соцвыплаты, новости