https://crimea.ria.ru/20261015/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-obedu-chetverga-1160226369.html

Крымский мост сейчас: обстановка к обеду четверга

Крымский мост сейчас: обстановка к обеду четверга - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Крымский мост сейчас: обстановка к обеду четверга

К обеду четверга у Крымского моста в 2,5 раза выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T13:09

2026-10-15T13:09

2026-10-15T13:09

ситуация на дорогах крыма

крым

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. К обеду четверга у Крымского моста в 2,5 раза выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Пробки на выезде из Крыма начали образовываться в 9 утра 15 октября. Тогда проезда ждали 70 машин.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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