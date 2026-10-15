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Крымский мост сейчас: обстановка к обеду четверга - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Крымский мост сейчас: обстановка к обеду четверга
Крымский мост сейчас: обстановка к обеду четверга - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к обеду четверга
К обеду четверга у Крымского моста в 2,5 раза выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T13:09
2026-10-15T13:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. К обеду четверга у Крымского моста в 2,5 раза выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Пробки на выезде из Крыма начали образовываться в 9 утра 15 октября. Тогда проезда ждали 70 машин.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к обеду четверга

У Крымского моста сейчас проезда ждут 180 машин со стороны Керчи

13:09 15.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. К обеду четверга у Крымского моста в 2,5 раза выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Пробки на выезде из Крыма начали образовываться в 9 утра 15 октября. Тогда проезда ждали 70 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 180 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении с данными на 13:00.
При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
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