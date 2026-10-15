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Красноперекопск и Армянск в Крыму в пятницу останутся без света
Красноперекопск и Армянск в Крыму в пятницу останутся без света - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Красноперекопск и Армянск в Крыму в пятницу останутся без света
Жители Красноперекопска и Армянска на севере Крыма в пятницу с утра и до вечера останутся без электроснабжения. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T18:52
2026-10-15T18:52
2026-10-15T18:52
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красноперекопский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Жители Красноперекопска и Армянска на севере Крыма в пятницу с утра и до вечера останутся без электроснабжения. Об этом предупредили в "Крымэнерго". 15 октября сообщалось, что в Крыму сохраняются перебои с подачей электричества в некоторых районах, а также возможны аварийные отключения из-за непогоды.Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны аварийные ограничения потребления электроэнергии. На предприятии действует режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Красноперекопск и Армянск в Крыму в пятницу останутся без света
На севере Крыма в пятницу целый день не будет света