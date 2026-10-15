https://crimea.ria.ru/20261015/kogo-ne-kosnetsya-novyy-obrazovatelnyy-standart-v-2027-godu-1160212791.html

Кого не коснется новый образовательный стандарт в 2027 году

Кого не коснется новый образовательный стандарт в 2027 году - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Кого не коснется новый образовательный стандарт в 2027 году

Новый образовательный стандарт для старшей школы в России не коснется школьников, которые пойдут в 11 класс в следующем году. Об этом сообщили в Минпросвещения... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T06:20

2026-10-15T06:20

2026-10-15T06:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Новый образовательный стандарт для старшей школы в России не коснется школьников, которые пойдут в 11 класс в следующем году. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.Федеральный государственный образовательный стандарт начнет действовать с 1 сентября 2027 года.Отмечается, что одной из ключевых особенностей нового стандарта является возможность изучать все предметы на базовом уровне либо на углубленном по одному из профилей: агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному.По новым правилам количество занятий за два года должно составлять не менее 2312 и не более 2516 часов, то есть до 37 в неделю в каждом классе.Ранее сообщалось, что в российских школах сократят часы внеурочной деятельности старшеклассников. Предельная нагрузка в десятых и одиннадцатых классах будет составлять 680 часов за два года обучения. Ранее предусматривался предел в 700 часовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕГЭ станет больше заданий по математике и историиЧто ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметамСтали известны даты проведения ВПР в школах

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, школа, минпросвещения рф, новости, россия