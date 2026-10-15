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Кого не коснется новый образовательный стандарт в 2027 году
Кого не коснется новый образовательный стандарт в 2027 году - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Кого не коснется новый образовательный стандарт в 2027 году
Новый образовательный стандарт для старшей школы в России не коснется школьников, которые пойдут в 11 класс в следующем году. Об этом сообщили в Минпросвещения... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T06:20
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2026-10-15T06:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Новый образовательный стандарт для старшей школы в России не коснется школьников, которые пойдут в 11 класс в следующем году. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.Федеральный государственный образовательный стандарт начнет действовать с 1 сентября 2027 года.Отмечается, что одной из ключевых особенностей нового стандарта является возможность изучать все предметы на базовом уровне либо на углубленном по одному из профилей: агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному.По новым правилам количество занятий за два года должно составлять не менее 2312 и не более 2516 часов, то есть до 37 в неделю в каждом классе.Ранее сообщалось, что в российских школах сократят часы внеурочной деятельности старшеклассников. Предельная нагрузка в десятых и одиннадцатых классах будет составлять 680 часов за два года обучения. Ранее предусматривался предел в 700 часовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕГЭ станет больше заданий по математике и историиЧто ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметамСтали известны даты проведения ВПР в школах
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образование в россии, школа, минпросвещения рф, новости, россия
Кого не коснется новый образовательный стандарт в 2027 году
Новый образовательный стандарт для старшей школы не коснется 11-классников в 2027 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Новый образовательный стандарт для старшей школы в России не коснется школьников, которые пойдут в 11 класс в следующем году. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
"Первыми на него перейдут десятиклассники. Одиннадцатиклассники в 2027/28 учебном году продолжат обучение по действующему стандарту", — цитирует сообщение РИА Новости.
Федеральный государственный образовательный стандарт начнет действовать с 1 сентября 2027 года.
Отмечается, что одной из ключевых особенностей нового стандарта является возможность изучать все предметы на базовом уровне либо на углубленном по одному из профилей: агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному.
По новым правилам количество занятий за два года должно составлять не менее 2312 и не более 2516 часов, то есть до 37 в неделю в каждом классе.
Ранее сообщалось, что в российских школах сократят часы внеурочной деятельности
старшеклассников. Предельная нагрузка в десятых и одиннадцатых классах будет составлять 680 часов за два года обучения. Ранее предусматривался предел в 700 часов
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