Рейтинг@Mail.ru
Киев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводам - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261015/kiev-vstupil-v-protivorechie-s-ssha--peskov-ob-udarakh-po-rossiyskim-neftezavodam-1160227314.html
Киев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводам
Киев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводам - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Киев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводам
Киевский режим продолжает бить по российским объектам энергетики вопреки мирными усилиями США. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T13:30
2026-10-15T13:30
дмитрий песков
россия
сша
украина
европейский союз (ес)
европа
политика
внешняя политика
дизельное топливо
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/05/1a/1146727829_0:404:2048:1556_1920x0_80_0_0_f307577def152e0ba9e5c73d1a9b0724.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает бить по российским объектам энергетики вопреки мирными усилиями США. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, усилия США по урегулированию на Украине разбиваются о нежелание киевского режима и лично Владимира Зеленского идти на мир. Он также отметил деструктивную позицию европейских стран по дизельной сделке между РФ и США.При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, российское дизтопливо уже начало поступать на мировые рынки. И это будет иметь положительный эффект для нефтяных рынков, которые сейчас находятся в очень напряженном состоянии, хотя и не сможет полностью их стабилизировать.Киевский режим в среду, 14 октября, атаковал два нефтеперерабатывающих завода на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Ситуацию с атаками ВСУ на российские энергообъекты в целом он называл достаточно напряженной. Утром 15 октября в Рязани после атаки дронов произошел пожар на НПЗ и поврежден склад другого предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт дизеля и импорт бензина в России – Новак сделал заявлениеВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронамиСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России
россия
сша
украина
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/05/1a/1146727829_0:212:2048:1748_1920x0_80_0_0_b7658abb5899b69553a2246c2cbd78b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, россия, сша, украина, европейский союз (ес), европа, политика, внешняя политика, дизельное топливо, атаки всу, нпз, новости
Киев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводам

Киев продолжает бить по энергообъектам России вопреки мирными усилиями США – Песков

13:30 15.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает бить по российским объектам энергетики вопреки мирными усилиями США. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни. Поэтому никакой новации здесь нет. Украинский, киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым, безусловно, вступая в серьезные противоречия с мирными усилиями Соединенных Штатов, американских переговорщиков, которые действительно прилагают очень энергичные усилия для того, чтобы как-то инициировать развитие мирного процесса", – цитирует Пескова РИА Новости.
По словам представителя Кремля, усилия США по урегулированию на Украине разбиваются о нежелание киевского режима и лично Владимира Зеленского идти на мир.
Он также отметил деструктивную позицию европейских стран по дизельной сделке между РФ и США.
"Мы по-прежнему видим деструктивную позицию европейских стран, они не то что не приветствовали эту сделку, они подвергли ее достаточно жесткой критике. И лично президента (США Дональда - ред.) Трампа, и подобное решение американской администрации. Европа традиционно за последний период проявляет себя как партия войны", - сказал Песков.
При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, российское дизтопливо уже начало поступать на мировые рынки. И это будет иметь положительный эффект для нефтяных рынков, которые сейчас находятся в очень напряженном состоянии, хотя и не сможет полностью их стабилизировать.
Киевский режим в среду, 14 октября, атаковал два нефтеперерабатывающих завода на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
Ситуацию с атаками ВСУ на российские энергообъекты в целом он называл достаточно напряженной. Утром 15 октября в Рязани после атаки дронов произошел пожар на НПЗ и поврежден склад другого предприятия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экспорт дизеля и импорт бензина в России – Новак сделал заявление
ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами
Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России
 
Дмитрий ПесковРоссияСШАУкраинаЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаПолитикаВнешняя политикаДизельное топливоАтаки ВСУНПЗНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:33Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию – Путин
19:29Хаос и раскол: решения Трампа по Украине ввергли в отчаяние "ястребов войны"
19:18Лермонтовский доктор: вольнодумец Николай Майер
19:1313 человек утонули в Крыму в этом курортном сезоне
19:01Сын стал ходить в храм: прихожанка в Крыму поблагодарила священника за блог
18:52Красноперекопск и Армянск в Крыму в пятницу останутся без света
18:40Человеческие останки обнаружены в сумке и пакетах в Петербурге
18:34Церемония награждения победителей премии "Евразия" – прямая трансляция
18:25Завхоз школы в Запорожской области получил срок за шпионаж
18:18Удары по Украине сегодня: что уничтожено
18:13На Запорожской ТЭС объявлен режим тишины
18:06Пенсионные накопления россиян должны быть железобетонно защищены – Путин
18:01Ярмо на шее: эксперт объяснил слова Ле Пен об Украине
17:51В Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культур
17:45Предприниматели стали деятельной частью российского общества – Путин
17:41В Севастополе 19-летняя девушка попалась с крупной партией "синтетики" - приговор
17:30Часть Симферополя в пятницу до вечера останется без света – адреса
17:19Севастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепита
17:08Обрушение крыши в школе в Пакистане: число жертв выросло до 35
16:57Как священник Иоанн Попов стал звездой соцсетей
Лента новостейМолния