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Киев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводам
Киев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводам - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Киев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводам
Киевский режим продолжает бить по российским объектам энергетики вопреки мирными усилиями США. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T13:30
2026-10-15T13:30
2026-10-15T13:30
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европейский союз (ес)
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внешняя политика
дизельное топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает бить по российским объектам энергетики вопреки мирными усилиями США. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, усилия США по урегулированию на Украине разбиваются о нежелание киевского режима и лично Владимира Зеленского идти на мир. Он также отметил деструктивную позицию европейских стран по дизельной сделке между РФ и США.При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, российское дизтопливо уже начало поступать на мировые рынки. И это будет иметь положительный эффект для нефтяных рынков, которые сейчас находятся в очень напряженном состоянии, хотя и не сможет полностью их стабилизировать.Киевский режим в среду, 14 октября, атаковал два нефтеперерабатывающих завода на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Ситуацию с атаками ВСУ на российские энергообъекты в целом он называл достаточно напряженной. Утром 15 октября в Рязани после атаки дронов произошел пожар на НПЗ и поврежден склад другого предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт дизеля и импорт бензина в России – Новак сделал заявлениеВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронамиСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России
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дмитрий песков, россия, сша, украина, европейский союз (ес), европа, политика, внешняя политика, дизельное топливо, атаки всу, нпз, новости
Киев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводам
Киев продолжает бить по энергообъектам России вопреки мирными усилиями США – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает бить по российским объектам энергетики вопреки мирными усилиями США. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни. Поэтому никакой новации здесь нет. Украинский, киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым, безусловно, вступая в серьезные противоречия с мирными усилиями Соединенных Штатов, американских переговорщиков, которые действительно прилагают очень энергичные усилия для того, чтобы как-то инициировать развитие мирного процесса", – цитирует Пескова РИА Новости.
По словам представителя Кремля, усилия США по урегулированию на Украине разбиваются о нежелание киевского режима и лично Владимира Зеленского идти на мир.
Он также отметил деструктивную позицию европейских стран по дизельной сделке между РФ и США.
"Мы по-прежнему видим деструктивную позицию европейских стран, они не то что не приветствовали эту сделку, они подвергли ее достаточно жесткой критике. И лично президента (США Дональда - ред.) Трампа, и подобное решение американской администрации. Европа традиционно за последний период проявляет себя как партия войны", - сказал Песков.
При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, российское дизтопливо уже начало поступать на мировые рынки. И это будет иметь положительный эффект для нефтяных рынков, которые сейчас находятся в очень напряженном состоянии, хотя и не сможет полностью их стабилизировать.
Киевский режим в среду, 14 октября, атаковал два нефтеперерабатывающих завода
на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
Ситуацию с атаками ВСУ на российские энергообъекты в целом он называл достаточно напряженной
. Утром 15 октября в Рязани
после атаки дронов произошел пожар на НПЗ и поврежден склад другого предприятия.
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