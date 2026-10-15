https://crimea.ria.ru/20261015/kiev-vstupil-v-protivorechie-s-ssha--peskov-ob-udarakh-po-rossiyskim-neftezavodam-1160227314.html

Киев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводам

Киев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводам - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Киев вступил в противоречие с США – Песков об ударах по российским нефтезаводам

Киевский режим продолжает бить по российским объектам энергетики вопреки мирными усилиями США. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T13:30

2026-10-15T13:30

2026-10-15T13:30

дмитрий песков

россия

сша

украина

европейский союз (ес)

европа

политика

внешняя политика

дизельное топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает бить по российским объектам энергетики вопреки мирными усилиями США. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, усилия США по урегулированию на Украине разбиваются о нежелание киевского режима и лично Владимира Зеленского идти на мир. Он также отметил деструктивную позицию европейских стран по дизельной сделке между РФ и США.При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, российское дизтопливо уже начало поступать на мировые рынки. И это будет иметь положительный эффект для нефтяных рынков, которые сейчас находятся в очень напряженном состоянии, хотя и не сможет полностью их стабилизировать.Киевский режим в среду, 14 октября, атаковал два нефтеперерабатывающих завода на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Ситуацию с атаками ВСУ на российские энергообъекты в целом он называл достаточно напряженной. Утром 15 октября в Рязани после атаки дронов произошел пожар на НПЗ и поврежден склад другого предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт дизеля и импорт бензина в России – Новак сделал заявлениеВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронамиСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России

россия

сша

украина

европа

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, сша, украина, европейский союз (ес), европа, политика, внешняя политика, дизельное топливо, атаки всу, нпз, новости