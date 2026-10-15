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Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию – Путин

Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию – Путин - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию – Путин

Киевские власти начали бить по энергетике России, а после ответных ударов просят своих спонсоров повлиять на Москву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T19:33

2026-10-15T19:33

2026-10-15T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Киевские власти начали бить по энергетике России, а после ответных ударов просят своих спонсоров повлиять на Москву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Глава российского государства отметил, что Киев все время совершает новые шаги по эскалации конфликта.В ночь на четверг ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани ракетами "Фламинго" и 69 беспилотниками. В среду киевский режим атаковал два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия. 15 октября три киевские ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию в результате взрывов. Также газодобывающая инфраструктура украинской группы компаний "Нафтогаз" поражена и горит в Полтавской области.Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.14 октября мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в отсутствии ПВО над украинской столицей.Ответные удары по топливно-энергетическому комплексу Украины преследуют цель остановки вражеского военно-промышленного комплекса и, в конечном итоге, нацелены на свержение действующего киевского режима, пояснял ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр (Васильевич) Дудчак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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