Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию – Путин
Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию и остановить ответные удары - Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Киевские власти начали бить по энергетике России, а после ответных ударов просят своих спонсоров повлиять на Москву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Глава российского государства отметил, что Киев все время совершает новые шаги по эскалации конфликта.
"Мы считали, что до этого они не додумаются, они додумались. Мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили", - сказал глава государства.
В ночь на четверг ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани ракетами "Фламинго" и 69 беспилотниками. В среду киевский режим атаковал два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия.
15 октября три киевские ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию в результате взрывов. Также газодобывающая инфраструктура украинской группы компаний "Нафтогаз" поражена и горит в Полтавской области.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
14 октября мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в отсутствии ПВО над украинской столицей.
Ответные удары по топливно-энергетическому комплексу Украины преследуют цель остановки вражеского военно-промышленного комплекса и, в конечном итоге, нацелены на свержение действующего киевского режима, пояснял ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр (Васильевич) Дудчак.