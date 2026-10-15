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Хаос и раскол: решения Трампа по Украине ввергли в отчаяние "ястребов войны"

Хаос и раскол: решения Трампа по Украине ввергли в отчаяние "ястребов войны" - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Хаос и раскол: решения Трампа по Украине ввергли в отчаяние "ястребов войны"

Действия Белого дома по отношению к Украине вызвали отчаяние и шок среди американских и европейских сторонников продолжения конфликта. "Ястребы" угрожают... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T19:29

2026-10-15T19:29

2026-10-15T19:29

малек дудаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Действия Белого дома по отношению к Украине вызвали отчаяние и шок среди американских и европейских сторонников продолжения конфликта. "Ястребы" угрожают президенту США Дональду Трампу блокировкой его законодательных инициатив в Конгрессе. Об этом пишет политолог-американист Малек Дудаков в своем канале в МАКС.По словам Дудакова, конгрессмены угрожают главе Белого дома блокировкой любых его внутриполитических инициатив, если он не вернет на прежний уровень поддержку Украины. Однако в основном упорствуют уже "сбитые летчики", которые покидают Конгресс. К тому же, законотворческая деятельность Трампа и так де-факто заморожена с начала этого года, констатировал эксперт.По мнению политолога, после выборов в Конгресс лоббисты Киева постараются включить в военный бюджет США на 2027 год обязательства поддерживать Украину. На текущий момент бюджет Пентагона так и не утвержден, поскольку его блокируют демократы.На фоне баталий вокруг Украины раскол в Вашингтоне вновь распалился до предела, отметил Дудаков. Однако американских избирателей намного больше волнует не украинская повестка, а цены на топливо и ситуация с инфляцией."А после выборов команда Трампа вполне может отомстить украинским лоббистам за вмешательство в выборы, благо возможности для этого у нее пока имеются", - резюмировал американист.Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не атаковать российские НПЗ. По словам Трампа, тот уже давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого "создал проблемы для всего мира". Глава Белого дома также заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента.9 октября по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил о достижении договоренности с Москвой о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок. Российская сторона подтвердила данную договоренность.В Киеве заявили, что в ночь на 14 октября американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink. При этом военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. Владимир Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник.В ходе визита в Великобританию глава киевского режима заявил, что чувствует себя "преданным" Соединенными Штатами Америки из-за соглашения с Россией по поставкам дизтоплива. Зеленский также обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в "переходе на сторону" России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для УкраиныЗеленскому пора уходить - МаскВСУ отменяют миссии с БПЛА из-за ограничений Starlink - СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малек дудаков, сша, украина, политика, дональд трамп, мнения