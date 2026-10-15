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Какую поддержку получают крымчане с нарушением зрения
Какую поддержку получают крымчане с нарушением зрения - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Какую поддержку получают крымчане с нарушением зрения
Жителям Крыма с инвалидностью по зрению предоставляют более 10 мер поддержки. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T21:39
2026-10-15T21:39
2026-10-15T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Жителям Крыма с инвалидностью по зрению предоставляют более 10 мер поддержки. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым."В этом году различные меры поддержки получили 339 крымчан с инвалидностью по зрению", – говорится в сообщении.Также гражданам с инвалидностью по зрению и сопровождающим лицам предоставлены 69 путевок на санаторно-курортное лечение в специализированных здравницах полуострова.Страховая и социальная пенсии по инвалидности назначаются данной категории граждан без обращения в клиентские службы регионального отделения СФР. Кроме того, они ежемесячно получают денежную выплату, добавили в отделении СФР по Крыму.Ранее сообщалось, что в Крыму ветераны спецоперации с инвалидностью получают автомобили на ручном управлении. Для того, чтобы управлять таким автомобилем, нужно пройти специальное обучение и получить водительское удостоверение на управление автомобилем с ручным управлением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане могут оформить сертификаты для получения средств реабилитацииВ Крыму у слепого пенсионера украли деньги на операциюЛуч света в темном царстве: библиотекарь из Крыма учит слепых "видеть"
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отделение социального фонда россии по республике крым, новости крыма, крым, соцзащита, здоровье, инвалидность
Какую поддержку получают крымчане с нарушением зрения
В Крыму люди с инвалидностью по зрению получают более 10 мер поддержки
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Жителям Крыма с инвалидностью по зрению предоставляют более 10 мер поддержки. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
"В этом году различные меры поддержки получили 339 крымчан с инвалидностью по зрению", – говорится в сообщении.
Так, с начала года крымчане с нарушением зрения бесплатно получили более 1,2 тысячи технических средств реабилитации: трости, видеоувеличители, устройства для прослушивания "говорящих" книг, медицинские термометры и тонометры с речевым выходом, дисплей Брайля с программой экранного доступа и другие.
Также гражданам с инвалидностью по зрению и сопровождающим лицам предоставлены 69 путевок на санаторно-курортное лечение в специализированных здравницах полуострова.
Страховая и социальная пенсии по инвалидности назначаются данной категории граждан без обращения в клиентские службы регионального отделения СФР. Кроме того, они ежемесячно получают денежную выплату, добавили в отделении СФР по Крыму.
Ранее сообщалось, что в Крыму ветераны спецоперации с инвалидностью получают автомобили
на ручном управлении. Для того, чтобы управлять таким автомобилем, нужно пройти специальное обучение и получить водительское удостоверение на управление автомобилем с ручным управлением.
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