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Как священник Иоанн Попов стал звездой соцсетей - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Как священник Иоанн Попов стал звездой соцсетей
Как священник Иоанн Попов стал звездой соцсетей - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Как священник Иоанн Попов стал звездой соцсетей
Священнослужитель храма Николая Чудотворца в Москве Иоанн Попов стал звездой интернета, набирая тысячи просмотров в сети. Свою популярность он называет просто - РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T16:57
2026-10-15T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Священнослужитель храма Николая Чудотворца в Москве Иоанн Попов стал звездой интернета, набирая тысячи просмотров в сети. Свою популярность он называет просто - "чудом". О том, почему решился стать блогером, он рассказал, отвечая на вопросы РИА Новости Крым.Священник признался, что специальной задачи вести блог перед собой никогда не ставил. Все произошло спонтанно во время одной из тренировок в спортзале."Снял видео, смонтировал. И отправил его девушке, которая вела соцсети спортзала. Вначале СММ-специалист не оценила смонтированное видео и попросила прислать исходный вариант", - отмечает священник.Через сутки Иоанн Попов зашел в соцсети и увидел свое видео, только профессионально смонтированное. Результат его очень удивил – ролик набрал три миллиона просмотров. С тех пор священнослужитель регулярно снимает свои авторские видео для социальных сетей.Иоанн Попов принимает участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово" платформы Росмолодежь – "Осмысление", который проходит в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес в Севастополе. Ранее эксперты медиагруппы "Россия сегодня" провели мастер-классы на форуме "Истоки" в городе-герое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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общество, видео, новости, интернет, блогеры
Как священник Иоанн Попов стал звездой соцсетей

Священник Иоанн Попов рассказал об идее стать блогером

16:57 15.10.2026
 
© Фото из соцсетей Иоанна ПоповаСвященник Иоанн Попов
Священник Иоанн Попов
© Фото из соцсетей Иоанна Попова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Священнослужитель храма Николая Чудотворца в Москве Иоанн Попов стал звездой интернета, набирая тысячи просмотров в сети. Свою популярность он называет просто - "чудом". О том, почему решился стать блогером, он рассказал, отвечая на вопросы РИА Новости Крым.

"Я называю это чудом. Господь дал такую возможность и сказал: делай", - говорит Иоанн Попов.

Священник признался, что специальной задачи вести блог перед собой никогда не ставил. Все произошло спонтанно во время одной из тренировок в спортзале.
"Снял видео, смонтировал. И отправил его девушке, которая вела соцсети спортзала. Вначале СММ-специалист не оценила смонтированное видео и попросила прислать исходный вариант", - отмечает священник.
Через сутки Иоанн Попов зашел в соцсети и увидел свое видео, только профессионально смонтированное. Результат его очень удивил – ролик набрал три миллиона просмотров. С тех пор священнослужитель регулярно снимает свои авторские видео для социальных сетей.
Иоанн Попов принимает участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово" платформы Росмолодежь – "Осмысление", который проходит в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес в Севастополе.
Ранее эксперты медиагруппы "Россия сегодня" провели мастер-классы на форуме "Истоки" в городе-герое.
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