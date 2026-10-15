Рейтинг@Mail.ru
Как появился григорианский календарь - инфографика - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261015/kak-poyavilsya-grigorianskiy-kalendar---infografika-1160203429.html
Как появился григорианский календарь - инфографика
Как появился григорианский календарь - инфографика - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Как появился григорианский календарь - инфографика
Ровно 444 года назад, 15 октября 1582 года в ведущих странах католической Европы был введен в обращение григорианский календарь. Он заменил юлианский календарь, РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T08:05
2026-10-15T08:05
инфографика
календарь
история
в мире
общество
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/01/1f/1134591611_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e918e3e70a70b16d4edf6bf9bc20239a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Ровно 444 года назад, 15 октября 1582 года в ведущих странах католической Европы был введен в обращение григорианский календарь. Он заменил юлианский календарь, который применялся с 45 года до нашей эры.Григорианский календарь стал уточнением юлианского календаря. Папа Григорий XIII издал буллу, согласно которой из календаря 1582 года изымались 10 суток - после 4 октября сразу следовало 15 октября. Эта мера позволила сохранить 21 марта как дату весеннего равноденствия. Кроме того, три из каждых четырех вековых лет стали считать обычными и только те, которые делятся на 400, - високосными.1582 год стал первым годом григорианского календаря, называемого "новым стилем". Разница между старым и новым стилями составляет 11 суток для XVIII века, 12 суток для XIX века, 13 суток для XX и XXI веков.Григорианский календарь не сразу получил всеобщее распространение. В России делались попытки ввести григорианский календарь в XIX веке, но всякий раз они терпели неудачу из-за противодействия Русской Православной Церкви и правительства. Но в официальных документах, связанных с международной деятельностью, а также в некоторых периодических изданиях было принято указывать дату сразу по двум календарям. Россия перешла на григорианский календарь в соответствии с декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 26 января 1918 года.Интересные факты о григорианском календаре – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/01/1f/1134591611_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6cb35b1fddf192161e84b91b419786fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
календарь, история, в мире, общество, инфографика
Как появился григорианский календарь - инфографика

444 года назад был введен в обращение григорианский календарь - инфографика

08:05 15.10.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Ровно 444 года назад, 15 октября 1582 года в ведущих странах католической Европы был введен в обращение григорианский календарь. Он заменил юлианский календарь, который применялся с 45 года до нашей эры.
Григорианский календарь стал уточнением юлианского календаря. Папа Григорий XIII издал буллу, согласно которой из календаря 1582 года изымались 10 суток - после 4 октября сразу следовало 15 октября. Эта мера позволила сохранить 21 марта как дату весеннего равноденствия. Кроме того, три из каждых четырех вековых лет стали считать обычными и только те, которые делятся на 400, - високосными.
1582 год стал первым годом григорианского календаря, называемого "новым стилем". Разница между старым и новым стилями составляет 11 суток для XVIII века, 12 суток для XIX века, 13 суток для XX и XXI веков.
Григорианский календарь не сразу получил всеобщее распространение. В России делались попытки ввести григорианский календарь в XIX веке, но всякий раз они терпели неудачу из-за противодействия Русской Православной Церкви и правительства. Но в официальных документах, связанных с международной деятельностью, а также в некоторых периодических изданиях было принято указывать дату сразу по двум календарям. Россия перешла на григорианский календарь в соответствии с декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 26 января 1918 года.
Интересные факты о григорианском календаре – в инфографике РИА Новости Крым.
Григорианский календарьГригорианский календарь
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаКалендарьИсторияВ миреОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет
11:57Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области
11:47Семейная пара пыталась взорвать железную дорогу и военного в Крыму - приговор
11:46Время объединяться: эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму
11:31ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами
11:29Обновленный офис ВТБ открылся в Алуште
11:25Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходы
11:17На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92
10:56Удар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на Полтавщине
10:39"Нет совести": Володин возмутился ростом тарифов на ЖКУ в регионах
10:28Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект
10:17ФСБ задержала планировавшего диверсии гражданина Швеции
10:1017 детей погибли при обрушении кровли школы в Пакистане
09:57Четырех человек сняли со скал крымские спасатели
09:46НПЗ горит в Рязани после массового налета украинских дронов
09:40Битой по голове: пьяная ссора обернулась для крымчанина уголовным делом
09:34Кто получит пенсию досрочно в ноябре
09:22У Крымского моста утром в четверг растет очередь
09:10Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и еще тринадцатью регионами РФ
09:04Зеленскому пора уходить - Маск
Лента новостейМолния