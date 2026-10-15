https://crimea.ria.ru/20261015/kak-poyavilsya-grigorianskiy-kalendar---infografika-1160203429.html

Как появился григорианский календарь - инфографика

Как появился григорианский календарь - инфографика - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Как появился григорианский календарь - инфографика

Ровно 444 года назад, 15 октября 1582 года в ведущих странах католической Европы был введен в обращение григорианский календарь. Он заменил юлианский календарь, РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T08:05

2026-10-15T08:05

2026-10-15T08:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Ровно 444 года назад, 15 октября 1582 года в ведущих странах католической Европы был введен в обращение григорианский календарь. Он заменил юлианский календарь, который применялся с 45 года до нашей эры.Григорианский календарь стал уточнением юлианского календаря. Папа Григорий XIII издал буллу, согласно которой из календаря 1582 года изымались 10 суток - после 4 октября сразу следовало 15 октября. Эта мера позволила сохранить 21 марта как дату весеннего равноденствия. Кроме того, три из каждых четырех вековых лет стали считать обычными и только те, которые делятся на 400, - високосными.1582 год стал первым годом григорианского календаря, называемого "новым стилем". Разница между старым и новым стилями составляет 11 суток для XVIII века, 12 суток для XIX века, 13 суток для XX и XXI веков.Григорианский календарь не сразу получил всеобщее распространение. В России делались попытки ввести григорианский календарь в XIX веке, но всякий раз они терпели неудачу из-за противодействия Русской Православной Церкви и правительства. Но в официальных документах, связанных с международной деятельностью, а также в некоторых периодических изданиях было принято указывать дату сразу по двум календарям. Россия перешла на григорианский календарь в соответствии с декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 26 января 1918 года.Интересные факты о григорианском календаре – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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календарь, история, в мире, общество, инфографика