https://crimea.ria.ru/20261015/ivanovskie-desantniki-sozdayut-zaslony-nad-zaporozhskoy-oblastyu-1160189636.html

Ивановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областью

Ивановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областью - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Ивановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областью

Снайперы Ивановских десантников группировки войск "Днепр" совместно с силами ПВО и подразделениями беспилотных систем уничтожают беспилотники ВСУ на Ореховском... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T08:57

2026-10-15T08:57

2026-10-15T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Снайперы Ивановских десантников группировки войск "Днепр" совместно с силами ПВО и подразделениями беспилотных систем уничтожают беспилотники ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.На наиболее опасных участках бойцами фактически создаются "воздушные заслоны", которые позволяют перехватывать цели на дальних подступах и безопасном расстоянии от позиций войск и населенных пунктов.По словам командира взвода снайперов Ярославского парашютно-десантного полка с позывным "Крест", боевой опыт дает решающее преимущество.Благодаря профессиональным и слаженным действиям десантников воздушные цели своевременно берутся на сопровождение и уничтожаются. Работа снайперов строится на максимальной скрытности, уточнили в российском военном ведомстве."Успешная боевая работа расчетов позволяет эффективно защищать мирное население и объекты инфраструктуры в Запорожской области от террористических атак ВСУ, демонстрируя высокий уровень подготовки личного состава и эффективность применения современных средств противовоздушной обороны", - добавили в Минобороны РФ.Ранее подразделения ударных беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ в укрытиях опорных пунктов у Орехова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ Иду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовойГаубица группировки "Днепр" разгромила укрепрайон ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, группировка войск "днепр", видео, видео