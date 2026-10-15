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Ивановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областью
Ивановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областью - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Ивановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областью
Снайперы Ивановских десантников группировки войск "Днепр" совместно с силами ПВО и подразделениями беспилотных систем уничтожают беспилотники ВСУ на Ореховском... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Снайперы Ивановских десантников группировки войск "Днепр" совместно с силами ПВО и подразделениями беспилотных систем уничтожают беспилотники ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.На наиболее опасных участках бойцами фактически создаются "воздушные заслоны", которые позволяют перехватывать цели на дальних подступах и безопасном расстоянии от позиций войск и населенных пунктов.По словам командира взвода снайперов Ярославского парашютно-десантного полка с позывным "Крест", боевой опыт дает решающее преимущество.Благодаря профессиональным и слаженным действиям десантников воздушные цели своевременно берутся на сопровождение и уничтожаются. Работа снайперов строится на максимальной скрытности, уточнили в российском военном ведомстве."Успешная боевая работа расчетов позволяет эффективно защищать мирное население и объекты инфраструктуры в Запорожской области от террористических атак ВСУ, демонстрируя высокий уровень подготовки личного состава и эффективность применения современных средств противовоздушной обороны", - добавили в Минобороны РФ.Ранее подразделения ударных беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ в укрытиях опорных пунктов у Орехова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ Иду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовойГаубица группировки "Днепр" разгромила укрепрайон ВСУ
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, группировка войск "днепр", видео, видео
Ивановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областью
Ивановские десантники перехватывают БПЛА на подступах к населенным пунктам Запорожья
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Снайперы Ивановских десантников группировки войск "Днепр" совместно с силами ПВО и подразделениями беспилотных систем уничтожают беспилотники ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
На наиболее опасных участках бойцами фактически создаются "воздушные заслоны", которые позволяют перехватывать цели на дальних подступах и безопасном расстоянии от позиций войск и населенных пунктов.
По словам командира взвода снайперов Ярославского парашютно-десантного полка с позывным "Крест", боевой опыт дает решающее преимущество.
"Опыта у нас все-таки побольше, чем у обычных стрелков, зенитчиков. Люди, которые прошли боевой опыт, более сосредоточены, они уже знают все подводные камни, изучили дистанции, пролеты, скорость, тактико-технические характеристики. И уже начинают более сосредоточенно работать", - рассказал "Крест".
Благодаря профессиональным и слаженным действиям десантников воздушные цели своевременно берутся на сопровождение и уничтожаются. Работа снайперов строится на максимальной скрытности, уточнили в российском военном ведомстве.
"Успешная боевая работа расчетов позволяет эффективно защищать мирное население и объекты инфраструктуры в Запорожской области от террористических атак ВСУ, демонстрируя высокий уровень подготовки личного состава и эффективность применения современных средств противовоздушной обороны", - добавили в Минобороны РФ.
Ранее подразделения ударных беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили
пехоту ВСУ в укрытиях опорных пунктов у Орехова.
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