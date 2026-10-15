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Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода
Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода
РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T13:00
2026-10-15T15:11
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября - 13.00. Пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода".В ходе мероприятия будут подведены итоги летнего сезона и озвучены мероприятия, направленные на профилактику возгораний в осенне-зимний период. Традиционно это время характеризуется ростом числа бытовых пожаров, связанных с массовым использованием обогревательных приборов. Серьезная нагрузка ложится на сотрудников МЧС, которые оперативно реагируют на возникающие угрозы и не допускают развития чрезвычайных ситуаций.Подробнее - в нашем видео:Участники:— заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь СКУРТУЛ;— заместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр ЗРАЕНКО.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода"
Пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
пресс-центр

Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода

13:00 15.10.2026 (обновлено: 15:11 15.10.2026)
 
Пожароопасность
Пожароопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября - 13.00. Пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода".
В ходе мероприятия будут подведены итоги летнего сезона и озвучены мероприятия, направленные на профилактику возгораний в осенне-зимний период. Традиционно это время характеризуется ростом числа бытовых пожаров, связанных с массовым использованием обогревательных приборов. Серьезная нагрузка ложится на сотрудников МЧС, которые оперативно реагируют на возникающие угрозы и не допускают развития чрезвычайных ситуаций.
Какие особенности отличали лето текущего года? С какими вызовами чаще всего приходилось сталкиваться спасателям на воде? Каковы основные причины возгораний в Крыму? Какие профилактические мероприятия проводятся в населенных пунктах для профилактики несчастных случаев в осенне-зимний период?
Подробнее - в нашем видео:
Участники:
— заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь СКУРТУЛ;
— заместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр ЗРАЕНКО.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода".
Пресс-конференция Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода.
1 из 3
Пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул
Заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул
2 из 3
Заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко
Заместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко
3 из 3
Заместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Заместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
Пресс-центр
 
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