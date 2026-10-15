https://crimea.ria.ru/20261015/itogi-pozharoopasnogo-sezona-i-riski-osenne-zimnego-perioda-1159982883.html

Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода

Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода

РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T13:00

2026-10-15T13:00

2026-10-15T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября - 13.00. Пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода".В ходе мероприятия будут подведены итоги летнего сезона и озвучены мероприятия, направленные на профилактику возгораний в осенне-зимний период. Традиционно это время характеризуется ростом числа бытовых пожаров, связанных с массовым использованием обогревательных приборов. Серьезная нагрузка ложится на сотрудников МЧС, которые оперативно реагируют на возникающие угрозы и не допускают развития чрезвычайных ситуаций.Подробнее - в нашем видео:Участники:— заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь СКУРТУЛ;— заместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр ЗРАЕНКО.

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2026

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Пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода" Пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода" 2026-10-15T13:00 true PT44M11S

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пресс-центр