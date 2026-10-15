Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода
13:00 15.10.2026 (обновлено: 15:11 15.10.2026)
Пожароопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября - 13.00. Пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода".
В ходе мероприятия будут подведены итоги летнего сезона и озвучены мероприятия, направленные на профилактику возгораний в осенне-зимний период. Традиционно это время характеризуется ростом числа бытовых пожаров, связанных с массовым использованием обогревательных приборов. Серьезная нагрузка ложится на сотрудников МЧС, которые оперативно реагируют на возникающие угрозы и не допускают развития чрезвычайных ситуаций.
Какие особенности отличали лето текущего года? С какими вызовами чаще всего приходилось сталкиваться спасателям на воде? Каковы основные причины возгораний в Крыму? Какие профилактические мероприятия проводятся в населенных пунктах для профилактики несчастных случаев в осенне-зимний период?
Подробнее - в нашем видео:
Участники:
— заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь СКУРТУЛ;
— заместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр ЗРАЕНКО.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода".
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Пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул
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Заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко
3 из 3
Заместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона и риски осенне-зимнего периода".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Заместитель начальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев