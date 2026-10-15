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Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект
Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о дополнительной поддержке сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Об этом... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T10:28
2026-10-15T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о дополнительной поддержке сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Отмечается, что документ был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ. Принятие документа позволит проводить индексацию единовременных пособий с учетом инфляции на момент выплаты.Ранее сообщалось, что ежегодную семейную выплату назначили 29 390 заявителям в Крыму. Средний размер такой выплаты составил 27 242 рубля. 99,3% заявлений было подано через портал "Госуслуги".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому положена прибавка к пенсии в ноябреЗа военными закрепят право на служебное жильеКакие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму
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россия, государственная дума рф, новости, пенсия, деньги
Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект

Госдума приняла законопроект об индексации пособий сотрудникам полиции и военным

10:28 15.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о дополнительной поддержке сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
"Законопроект определяет порядок индексации единовременных пособий, которые выплачиваются сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим, получившим увечья при исполнении служебных обязанностей, а в случае гибели - членам их семей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что документ был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ. Принятие документа позволит проводить индексацию единовременных пособий с учетом инфляции на момент выплаты.
Ранее сообщалось, что ежегодную семейную выплату назначили 29 390 заявителям в Крыму. Средний размер такой выплаты составил 27 242 рубля. 99,3% заявлений было подано через портал "Госуслуги".
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