https://crimea.ria.ru/20261015/indeksatsiya-posobiy-politseyskim-i-voennym-gosduma-prinyala-zakonoproekt-1160217228.html
Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект
Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о дополнительной поддержке сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Об этом... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T10:28
2026-10-15T10:28
2026-10-15T10:28
россия
государственная дума рф
новости
пенсия
деньги
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111553/24/1115532408_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8ed6fa6dc1492ca0f8454a751a302be4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о дополнительной поддержке сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Отмечается, что документ был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ. Принятие документа позволит проводить индексацию единовременных пособий с учетом инфляции на момент выплаты.Ранее сообщалось, что ежегодную семейную выплату назначили 29 390 заявителям в Крыму. Средний размер такой выплаты составил 27 242 рубля. 99,3% заявлений было подано через портал "Госуслуги".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому положена прибавка к пенсии в ноябреЗа военными закрепят право на служебное жильеКакие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111553/24/1115532408_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cf44788acb17d4af5cec067bdf83a86.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, государственная дума рф, новости, пенсия, деньги
Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект
Госдума приняла законопроект об индексации пособий сотрудникам полиции и военным