https://crimea.ria.ru/20261015/indeksatsiya-posobiy-politseyskim-i-voennym-gosduma-prinyala-zakonoproekt-1160217228.html

Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект

Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о дополнительной поддержке сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Об этом... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T10:28

2026-10-15T10:28

2026-10-15T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о дополнительной поддержке сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Отмечается, что документ был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ. Принятие документа позволит проводить индексацию единовременных пособий с учетом инфляции на момент выплаты.Ранее сообщалось, что ежегодную семейную выплату назначили 29 390 заявителям в Крыму. Средний размер такой выплаты составил 27 242 рубля. 99,3% заявлений было подано через портал "Госуслуги".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому положена прибавка к пенсии в ноябреЗа военными закрепят право на служебное жильеКакие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, новости, пенсия, деньги