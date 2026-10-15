https://crimea.ria.ru/20261015/ilf-i-petrov-v-krymu-dva-v-odnom-plyus-bender-1160136818.html

Ильф и Петров в Крыму: два в одном плюс Бендер

Ильф и Петров в Крыму: два в одном плюс Бендер - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Ильф и Петров в Крыму: два в одном плюс Бендер

"Мы оба родились и выросли в Одессе, а познакомились в Москве", - такими строками начнет рассказ о соратнике и друге Илье Ильфе Евгений Петров. Они были не... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T07:22

2026-10-15T07:22

2026-10-15T10:39

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"Мы оба родились и выросли в Одессе, а познакомились в Москве", - такими строками начнет рассказ о соратнике и друге Илье Ильфе Евгений Петров. Они были не только друзьями, больше - они были одним литературным целым. И их врастание друг в друга произошло после их совместного путешествия в Крым. Такие разные одесситыМежду датами их рождения пять лет разницы. Они из совершенно разных семей. Илья Ильф – из классической еврейской одесской семьи банковского служащего Арье Файнзильберга (Ильф потом взял псевдоним, как и его два брата-художника). Он окончил техническое училище и работал механиком, электромонтером, статистиком, бухгалтером. Петров – тоже псевдоним, настоящая фамилия Катаев, который он взял, чтобы его не путали со старшим братом-писателем Валентином Катаевым. Мальчиков растил отец, так как мама рано умерла. Когда Евгению едва исполнилось 18, он пошел служить в уголовный розыск и всего за год работы расследовал 42 уголовных дела.Но и Ильф, и Петров сотрудничали с Бюро украинской печати, начинали с журналистики и оттуда узнали о широком и крепком круге одесских литераторов - Юрии Олеше, Эдуарде Багрицком и других. Но пока Ильф принимал участие в различных литературных клубах и там всем запомнился безупречным вкусом и точностью литературных суждений, Петров ловил бандитов и о литературе и не думал, в отличие от его брата."Самые едкие люди Москвы"Одесские литераторы стали понемногу перебираться в Москву. Переехавший в столицу Валентин Катаев вытащил к себе брата, который устроился работать в Бутырскую тюрьму надзирателем, а старший, имеющий хорошие гонорары, толкал Евгения на журналисткую стезю, маня заработками. Однажды тот не выдержал и мигом написал статью, которую Валентин отнес в один их журналов. Там статью с успехом приняли и напечатали, хорошо заплатив. И младший Катаев сдался, стал сотрудником сатирического журнала "Красный перец". А уж одесского юмора и едкости для "Перца" у него было вдосталь.Ильф приехал в Москву в 1923 году и поступил на работу библиотекарем в редакцию газеты "Гудок", где работали Олеша и Катаев. Увидев в Ильфе перспективного журналиста, его назначили работать в редакции, облекать в литературную форму сообщения рабочих корреспондентов.В редакции царила атмосфера шуток и ехидных замечаний на темы окружающей действительности. По воспоминаниям Паустовского, в "Гудке" работали "самые веселые и едкие люди в тогдашней Москве". Там же, в "Гудке" познакомились два будущих соавтора. Но и в манере письма они пока были различны: Ильф – наблюдатель, романтик и мечтатель, не расстающийся со своей записной книжкой, в которую вносил все, что казалось ему достойным. Кстати, именно из записных книжек фамилия самого известного их общего героя – Бендер: когда-то эту фамилию на одной из вывесок приметил Ильф. Петров пишет юмористические и сатирические рассказы, легко и добродушно сходится с людьми.После КрымаСдружились они, скорее всего, считают литературоведы, в совместной поездке по Крыму и Кавказу в 1927 году. Первым на бумаге их додумался соединить Валентин Катаев."Прочитав где-то сплетню, что автор "Трех мушкетеров" писал свои многочисленные романы не один, а нанимал нескольких талантливых литературных подельщиков, воплощавших его замыслы на бумаге, я решил однажды тоже сделаться чем-то вроде Дюма-пеpa и командовать кучкой литературных наемников. Благо в это время мое воображение кипело, и я решительно не знал, куда девать сюжеты, ежеминутно приходившие мне в голову. Среди них появился сюжет о бриллиантах, спрятанных во время революции в одном из двенадцати стульев гостиного гарнитура, – писал Валентин Катаев в автобиографической повести "Алмазный мой венец". – Я представил себе их обоих — таких разных и таких ярких — и понял, что они созданы для того, чтобы дополнять друг друга. Мое воображение нарисовало некоего двуединого гения, вполне подходящего для роли моего негра".Срабатывались соавторы долго, у них была интересная манера работы: они вместе обсуждали характеристику героя или сюжетный ход, а на бумагу все клал Петров – у него был понятнее почерк.Результат совместной работы Петрова и Ильфа был настолько хорош, что Катаев не только не внес в него ни одной правки, но и не стал ставить на обложку свою фамилию.Множество впечатлений о путешествии по Крыму и Кавказу яркими литературными осколками легли в текст "12 стульев"."К Ялте подошли в штилевую погоду, в изнуряющее солнечное утро. Оправившийся от морской болезни предводитель красовался на носу возле колокола, украшенного литой славянской вязью. Веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные лавочки и рестораны-поплавки. На пристани стояли экипажики с бархатными сиденьями под полотняными вырезными тентами, автомобили и автобусы "Крымкурсо" и товарищества "Крымский шофер". Кирпичные девушки вращали развернутые зонтики и махали платками".А вот еще: "Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванную под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. От жары не было спасения. Казалось, что Ялта растает и стечет в море".Именно крымское землетрясение по сюжету становится на пути Воробьянинова и вырывает из его рук заветное сокровище.Прототип Бендера родом из ЕвпаторииВалентин Катаев в книге "Алмазный мой венец" описывает, что прототипом великого комбинатора Остапа Сулеймана Берта Марии Бендер-бея был сотрудник Одесского уголовного розыска Осип Вениаминович Шор по прозвищу Остап - умный, добрый обладавший немалым ростом, силой и чувством юмора человек. Но у представителей караимского народа свое мнение по этому поводу.Многие караимы убеждены, что прототип – соседи Илья Ильфа семейство Леви. Отцу Ильи Леви Юфуду, рожденному в Евпатории, советская власть выдала паспорт как турецкому подданному, а сам Илья Леви был специалистом по антиквариату, в том числе мебельному.Крымские впечатления легли не только в самый знаменитый роман литературной пары, написанный всего за несколько месяцев, но и в ряд сатирических рассказов. Например, в 1930 году в журнале "Огонек" был опубликован рассказ "Турист-единоличник", опубликованный под псевдонимом "Ф. Толстоевский". Там есть такие строки: Не узнать стиль и манеру невозможно!На первом романе остановиться авторам было нельзя, ведь многие совместно рожденные идеи требовали выхода. И вот уже на подходе гротескная повесть "Светлая личность", которая была написана всего за шесть дней, в 1928 году написан еще один гротеск – сборник новелл "Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска". В числе жителей придуманного города впервые был упомянут гробовщик Васисуалий Лоханкин. Были и другие совместные литературные произведения и киносценарии. Были и зарубежные поездки, и поездки по Стране Советов в качестве специальных корреспондентов разных изданий. Итогом поездки по США стала книга "Одноэтажная Америка". Там авторы выбрали другой стиль: отдельные главы написаны Ильфом, а отдельные – Петровым.Во время поездки по Америке Ильфу стало плохо. Был диагностирован запущенный туберкулез. Ильф лечился, в том числе и в Крыму, но знал, что обречен. Его вечные спутники – заметки, становятся полны грусти: "Я сижу в голом кафе "Интуриста" на Ялтинской набережной. Лето кончилось. Ни черта больше не будет. Шторм. Вой бесконечный, как в печной трубе. Я хотел бы, чтоб жизнь моя была спокойной, но, кажется, уже не выйдет. Лето кончилось, о чем разговаривать"."Пустое и холодное слово "я"…В 1937 году сосед Петрова Ильф, живший этажом ниже, умер. Петров тяжело переживал смерть друга и соавтора: По словам Ильи Эренбурга, встретившего Евгения Петрова в 1940 году, тот признался, что вынужден был "все начинать сначала". Он назвал младшего сына в честь рано умершего друга, активно помогал вдове и маленькой дочери Ильфа, и бросился с головой в литературу и журналистику, как будто хотел делом заглушить боль. Петров начал и не окончил книгу "Мой друг Ильф", начал писать фантастические романы и несколько сценариев, а уж в прессе его очерки появлялись с завидной регулярностью. Удивительно, но Ильф проступал в Петрове: как вспоминал писатель Лев Славин, Петров "сохранил и носил в себе Ильфа. И этот бережно сохраненный Ильф иногда вдруг звучал из Петрова своими ильфовыми словами и даже интонациями".Петров активно ездил по стране, стал редактором "Огонька", вступил в партию, получил орден Ленина и работал военкором на финской войне.Летом 1941 года, отправив жену и детей в эвакуацию, Петров вместе с братом поселился в гостинице "Москва", в военное время ставшей общежитием для журналистов, писателей и других представителей творческой интеллигенции. Они оба стали работать на Совинформбюро, публиковали свои репортажи в различных изданиях, а также сотрудничали с американским газетным агентством NANA, с которым познакомился во время путешествия по Америке.Илья Эренбург, который часто встречался с ним в те дни, писал: Петров писал не только о внешнем, но и о внутреннем – о мотивах поступков героев и врагов, описывал заурядный быт фронта, звуки и запахи войны. Константин Симонов, ездивший с Петровым на Кольский полуостров, вспоминал о споре между ним и фотокорреспондентом Олегом Кноррингом. Евгений Петрович удивлялся, почему фронтовой фотограф привозит в редакции снимки, на которых изображены лишь баталии: "Почему вы на войне снимаете только войну и не хотите снимать жизнь? Ведь люди не только воюют, они и живут".Игра со смертьюПервую свою контузию Петров получил под Малоярославцем. Он в тяжелом состоянии добрался до Москвы, сумел самостоятельно подняться на свой десятый этаж гостиницы пешком и, едва придя в себя, сел за письменный стол…Петров как будто всю жизнь играл со смертью. Или это смерть играла с ним? Вспоминая о своем брате, Валентин Катаев в книге "Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона" писал: "Смерть ходила за ним по пятам. Он наглотался в гимназической лаборатории сероводорода, и его насилу откачали на свежем воздухе, на газоне в гимназическом садике, под голубой елкой. В Милане возле знаменитого собора его сбил велосипедист, и он чуть не попал под машину. Во время финской войны снаряд попал в угол дома, где он ночевал. Под Москвой он попал под минометный огонь немцев. Тогда же, на Волоколамском шоссе, ему прищемило пальцы дверью фронтовой "эмки", выкрашенной белой защитной краской зимнего камуфляжа: на них налетела немецкая авиация, и надо было бежать из машины в кювет".А еще он очень просился в героически сражавшийся Севастополь, блокированный с моря и с суши, но все же иногда корабли прорывались в гавань города-героя, привозя боеприпасы и забирая раненых.26 июня 1942 года писатель на лидере эскадренных миноносцев "Ташкент" вышел из порта Новороссийска в Севастополь. "Пока одни "хейнкели" бомбили, заходя на корабль по очереди, другие улетали за новым грузом бомб […] Всего немцы сбросили сорок крупных бомб, примерно по одной бомбе в четыре минуты. Сбрасывали они очень точно, потому что по крайней мере десять бомб упали в то место, где бы мы были, если бы Ерошенко (командир "Ташкента", - ред.) вовремя не отворачивал", – писал Евгений Петров в своей заметке об этом "путешествии".А по телеграфу в Москву из Новороссийска потом он передавал: "Города почти нет. Нет больше Севастополя с его акациями и каштанами, чистенькими тенистыми улицами, парками, небольшими светлыми домами и железными балкончиками, которые каждую весну красили голубой или зеленой краской. Он разрушен. Но есть другой, главный Севастополь, город адмирала Нахимова и матроса Кошки, хирурга Пирогова и матросской дочери Даши. Сейчас это город моряков и красноармейцев, из которых просто невозможно кого-нибудь выделить, поскольку все они герои"."Я завидую Петрову"Обратный путь был не менее опасен. "Ташкент" снова попал под бомбежку. И все те часы, когда подошедшие на помощь корабли под огнем снимали раненых, детей и женщин, Петров отказывался покинуть корабль.2 июля 1942 года Петров на самолете "Дуглас" вылетел из Краснодара в Москву. Писатель Аркадий Первенцев также летел в салоне и потом вспоминал: "Летчик с бородкой. Фамилия Баев. Ждем Петрова. Приехал возбужденный. В 11:00 Баев ухарски отвернул "Дуглас" от земли, как будто вырвал пробку из бутылки. Баев передал управление штурману, а сам подобострастно болтает с Петровым. … Петров идет в кабину управления. Ложусь спать и моментально засыпаю. Удар. Я лежу на земле, облитый кровью. Самолет, его обломки впереди. Кричу. Я изувечен. … Я завидую Петрову. Он обложен льдом в мертвецкой".Другие очевидцы происшествия подтверждали: пилот отвлекся на разговоры с Петровым и врезался в курган в Ростовской области в районе села Маньково. Погибли двое – тот самый Баев и Евгений Петров.В его полевой сумке лежал совершенно не поврежденный черновик начатого репортажа о Севастополе, опубликованный посмертно в газете "Красная звезда" 9 июля. Последние строки статьи были такими: "Возможно, что город все-таки удержится. Я уже привык верить в чудеса".Похороны писателя состоялись неподалеку от места катастрофы, на площади села Маньково, где теперь установлен гранитный памятник-обелиск.Много десятилетий нет уже ни Ильфа, ни Перова, возможно, где-то в отдаленных мирах они снова пишут свои полные иронии и даже сарказма романы, но мы все говорим фразами их героев, ушедшими в народ. Вспоминаем и про Малую Арнаутскую, и про ключ от квартиры, где деньги лежат, и про типичного мальчика, который точно не девочка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. 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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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