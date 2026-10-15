https://crimea.ria.ru/20261015/glavy-oboronnykh-vedomstv-stran-sng-obsudili-boevuyu-podgotovku-voysk-1160224848.html

Главы оборонных ведомств стран СНГ обсудили боевую подготовку войск

Главы оборонных ведомств стран СНГ обсудили боевую подготовку войск - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Главы оборонных ведомств стран СНГ обсудили боевую подготовку войск

На заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ обсуждалась практика планирования боевой подготовки войск и определены приоритеты данной работы... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T12:34

2026-10-15T12:34

2026-10-15T12:34

андрей белоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. На заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ обсуждалась практика планирования боевой подготовки войск и определены приоритеты данной работы в современных условиях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По его словам, на заседании были проанализированы способы и методы применения беспилотников и робототехнических комплексов в ходе ведения современных боевых действий, рассмотрены вопросы повышения потенциала боеспособности войск и развития взаимодействия стран СНГ в военной сфере."Советом одобрены итоги и предложения по развитию совместных проектов в области военного образования и армейского спорта, а также планирования и организации мероприятий в военной сфере", – рассказал Белоусов.Ранее сообщалось, что в Россию прибыли участники учений из стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Взаимодействие-2026" нацелено на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения миротворческих сил ОДКБ стартуют в БелоруссииРФ и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 годДезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, снг, вооруженные силы россии, армия и флот, новости