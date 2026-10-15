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Главы оборонных ведомств стран СНГ обсудили боевую подготовку войск
Главы оборонных ведомств стран СНГ обсудили боевую подготовку войск - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Главы оборонных ведомств стран СНГ обсудили боевую подготовку войск
На заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ обсуждалась практика планирования боевой подготовки войск и определены приоритеты данной работы... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T12:34
2026-10-15T12:34
2026-10-15T12:34
андрей белоусов
министерство обороны рф
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. На заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ обсуждалась практика планирования боевой подготовки войск и определены приоритеты данной работы в современных условиях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По его словам, на заседании были проанализированы способы и методы применения беспилотников и робототехнических комплексов в ходе ведения современных боевых действий, рассмотрены вопросы повышения потенциала боеспособности войск и развития взаимодействия стран СНГ в военной сфере."Советом одобрены итоги и предложения по развитию совместных проектов в области военного образования и армейского спорта, а также планирования и организации мероприятий в военной сфере", – рассказал Белоусов.Ранее сообщалось, что в Россию прибыли участники учений из стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Взаимодействие-2026" нацелено на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения миротворческих сил ОДКБ стартуют в БелоруссииРФ и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 годДезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
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андрей белоусов, министерство обороны рф, снг, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Главы оборонных ведомств стран СНГ обсудили боевую подготовку войск
На заседании Совета министров обороны стран СНГ обсуждалась боевая подготовка войск
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. На заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ обсуждалась практика планирования боевой подготовки войск и определены приоритеты данной работы в современных условиях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Большое внимание уделено организации оперативной и боевой подготовки войск... Определены направления внедрения боевого опыта специальной военной операции в подготовку войск", – отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
По его словам, на заседании были проанализированы способы и методы применения беспилотников и робототехнических комплексов в ходе ведения современных боевых действий, рассмотрены вопросы повышения потенциала боеспособности войск и развития взаимодействия стран СНГ в военной сфере.
"Советом одобрены итоги и предложения по развитию совместных проектов в области военного образования и армейского спорта, а также планирования и организации мероприятий в военной сфере", – рассказал Белоусов.
Ранее сообщалось, что в Россию прибыли участники учений
из стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Взаимодействие-2026" нацелено на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.
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