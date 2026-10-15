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ФСБ задержала планировавшего диверсии гражданина Швеции

ФСБ задержала планировавшего диверсии гражданина Швеции - РИА Новости Крым, 15.10.2026

ФСБ задержала планировавшего диверсии гражданина Швеции

Гражданин Швеции планировал диверсию на военном объекте и для этого незаконно пересек государственную границу России. Как сообщили в четверг в ФСБ, он задержан... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T10:17

2026-10-15T10:17

2026-10-15T10:17

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всу (вооруженные силы украины)

диверсия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Гражданин Швеции планировал диверсию на военном объекте и для этого незаконно пересек государственную границу России. Как сообщили в четверг в ФСБ, он задержан в Псковской области.Диверсант незаконно пересек государственную границу Российской Федерации с территории сопредельного государства, но был задержан сотрудниками ФСБ в Себежском районе Псковской области, уточняется в сообщении. Как выяснили силовики, в феврале-июне 2026 года иностранец служил по контракту в составе организации, признанной в РФ террористической. Он занимал должность командира отделения беспилотных авиационных комплексов 24 отдельного штурмового батальона.Уголовное дело открыто по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ. Рассматривается вопрос возбуждения уголовных дел об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также о наемничестве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России задержали японского журналиста по подозрению в шпионажеФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в ВоронежеВ Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ

россия

швеция

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, швеция, всу (вооруженные силы украины), диверсия