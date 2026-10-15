Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала планировавшего диверсии гражданина Швеции - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261015/fsb-zaderzhala-planirovavshego-diversii-grazhdanina-shvetsii-1160217377.html
ФСБ задержала планировавшего диверсии гражданина Швеции
ФСБ задержала планировавшего диверсии гражданина Швеции - РИА Новости Крым, 15.10.2026
ФСБ задержала планировавшего диверсии гражданина Швеции
Гражданин Швеции планировал диверсию на военном объекте и для этого незаконно пересек государственную границу России. Как сообщили в четверг в ФСБ, он задержан... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T10:17
2026-10-15T10:17
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
россия
швеция
всу (вооруженные силы украины)
диверсия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157357618_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_698bfdad5197c570794a3e6b206b533a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Гражданин Швеции планировал диверсию на военном объекте и для этого незаконно пересек государственную границу России. Как сообщили в четверг в ФСБ, он задержан в Псковской области.Диверсант незаконно пересек государственную границу Российской Федерации с территории сопредельного государства, но был задержан сотрудниками ФСБ в Себежском районе Псковской области, уточняется в сообщении. Как выяснили силовики, в феврале-июне 2026 года иностранец служил по контракту в составе организации, признанной в РФ террористической. Он занимал должность командира отделения беспилотных авиационных комплексов 24 отдельного штурмового батальона.Уголовное дело открыто по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ. Рассматривается вопрос возбуждения уголовных дел об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также о наемничестве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России задержали японского журналиста по подозрению в шпионажеФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в ВоронежеВ Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ
россия
швеция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157357618_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_59bfc37bd9a8a9716d26aa82c9227f92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, швеция, всу (вооруженные силы украины), диверсия
ФСБ задержала планировавшего диверсии гражданина Швеции

ФСБ задержала в Псковской области планировавшего диверсии гражданина Швеции

10:17 15.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Гражданин Швеции планировал диверсию на военном объекте и для этого незаконно пересек государственную границу России. Как сообщили в четверг в ФСБ, он задержан в Псковской области.
"Под легендой вступления в ряды Вооруженных сил России следовал в Российскую Федерацию для совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах", - цитирует сообщение РИА Новости.
Диверсант незаконно пересек государственную границу Российской Федерации с территории сопредельного государства, но был задержан сотрудниками ФСБ в Себежском районе Псковской области, уточняется в сообщении.
Как выяснили силовики, в феврале-июне 2026 года иностранец служил по контракту в составе организации, признанной в РФ террористической. Он занимал должность командира отделения беспилотных авиационных комплексов 24 отдельного штурмового батальона.
Уголовное дело открыто по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ. Рассматривается вопрос возбуждения уголовных дел об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также о наемничестве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже
ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже
В Сочи отец с дочерью вербовали добровольцев в ВСУ
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиРоссияШвецияВСУ (Вооруженные силы Украины)Диверсия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет
11:57Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области
11:47Семейная пара пыталась взорвать железную дорогу и военного в Крыму - приговор
11:46Время объединяться: эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму
11:31ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами
11:29Обновленный офис ВТБ открылся в Алуште
11:25Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходы
11:17На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92
10:56Удар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на Полтавщине
10:39"Нет совести": Володин возмутился ростом тарифов на ЖКУ в регионах
10:28Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект
10:17ФСБ задержала планировавшего диверсии гражданина Швеции
10:1017 детей погибли при обрушении кровли школы в Пакистане
09:57Четырех человек сняли со скал крымские спасатели
09:46НПЗ горит в Рязани после массового налета украинских дронов
09:40Битой по голове: пьяная ссора обернулась для крымчанина уголовным делом
09:34Кто получит пенсию досрочно в ноябре
09:22У Крымского моста утром в четверг растет очередь
09:10Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и еще тринадцатью регионами РФ
09:04Зеленскому пора уходить - Маск
Лента новостейМолния