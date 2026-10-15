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Экспорт дизеля и импорт бензина в России – Новак сделал заявление
Экспорт дизеля и импорт бензина в России – Новак сделал заявление - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Экспорт дизеля и импорт бензина в России – Новак сделал заявление
Импортировать бензин Россия будет как минимум до конца 2026 года. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы топлива,... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T12:15
2026-10-15T12:15
2026-10-15T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Импортировать бензин Россия будет как минимум до конца 2026 года. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы топлива, заявил вице-премьер России Александр Новак.По его словам, импорт бензина в Россию стабилен, его доля составляет около 10% внутреннего рынка.Об экспорте дизеляНовак отметил, что российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизельного топлива. На текущий момент идут переговоры о коммерческих контрактах на поставки дизельного топлива из России в США и на мировые рынки.Также, по словам Новака, рассматривается вопрос о запрете экспорта сжиженного углеводородного газа для непроизводителей.Ранее Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России стабилизируется, Федеральная антимонопольная служба реагирует на необоснованное завышение цен на АЗС. Также вице-премьер отметил, что российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют соглашения с автозаправками для удержания цен.9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проработают риск-сценарии на топливном рынкеТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакБензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно
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россия, бензин, топливо, дизельное топливо, александр новак, импорт, экспорт, новости
Экспорт дизеля и импорт бензина в России – Новак сделал заявление
Россия готова начать экспорт дизеля и продолжит импорт бензина – Новак
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Импортировать бензин Россия будет как минимум до конца 2026 года. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы топлива, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Нам нужно обеспечивать внутренний рынок и, с другой стороны, увеличивать запасы, которые мы в летний период снизили для насыщения внутреннего рынка", – цитирует вице-премьера РИА Новости.
По его словам, импорт бензина в Россию стабилен, его доля составляет около 10% внутреннего рынка.
Об экспорте дизеля
Новак отметил, что российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизельного топлива. На текущий момент идут переговоры о коммерческих контрактах на поставки дизельного топлива из России в США и на мировые рынки.
"Для того, чтобы поставки осуществить, необходимо заключить контракты, загрузить топливо, зафрахтовать судно и отправить. Все это занимает 2-3 недели... Уже готовы наши компании к отгрузке", - сказал вице-премьер.
Также, по словам Новака, рассматривается вопрос о запрете экспорта сжиженного углеводородного газа для непроизводителей.
Ранее Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России стабилизируется,
Федеральная антимонопольная служба реагирует на необоснованное завышение цен на АЗС. Также вице-премьер отметил, что российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива
и внедряют соглашения с автозаправками для удержания цен.
9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор
с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.
После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии
на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил
, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
Вице-премьер РФ Александр Новак заверил
, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны.
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