https://crimea.ria.ru/20261015/eksport-dizelya-i-import-benzina-v-rossii--novak-sdelal-zayavlenie-1160223446.html

Экспорт дизеля и импорт бензина в России – Новак сделал заявление

Экспорт дизеля и импорт бензина в России – Новак сделал заявление - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Экспорт дизеля и импорт бензина в России – Новак сделал заявление

Импортировать бензин Россия будет как минимум до конца 2026 года. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы топлива,... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T12:15

2026-10-15T12:15

2026-10-15T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Импортировать бензин Россия будет как минимум до конца 2026 года. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы топлива, заявил вице-премьер России Александр Новак.По его словам, импорт бензина в Россию стабилен, его доля составляет около 10% внутреннего рынка.Об экспорте дизеляНовак отметил, что российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизельного топлива. На текущий момент идут переговоры о коммерческих контрактах на поставки дизельного топлива из России в США и на мировые рынки.Также, по словам Новака, рассматривается вопрос о запрете экспорта сжиженного углеводородного газа для непроизводителей.Ранее Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России стабилизируется, Федеральная антимонопольная служба реагирует на необоснованное завышение цен на АЗС. Также вице-премьер отметил, что российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют соглашения с автозаправками для удержания цен.9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проработают риск-сценарии на топливном рынкеТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакБензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бензин, топливо, дизельное топливо, александр новак, импорт, экспорт, новости