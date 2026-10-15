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Дайвер погиб в Крыму из-за поломки популярного устройства - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Дайвер погиб в Крыму из-за поломки популярного устройства
Дайвер погиб в Крыму из-за поломки популярного устройства - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Дайвер погиб в Крыму из-за поломки популярного устройства
В Крыму во время купального сезона погиб дайвер из-за неисправной системы Хука, подобных происшествий в Крыму ранее не фиксировали. О резонансном случае сообщил РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T20:53
2026-10-15T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму во время купального сезона погиб дайвер из-за неисправной системы Хука, подобных происшествий в Крыму ранее не фиксировали. О резонансном случае сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) ГУ МЧС России по Крыму Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Он рассказал, что дайвер погиб в Азовском море при использовании системы Хука, когда человек погружается в воду не с баллонами с воздухом, а без них, при этом компрессор находится на плаву над водой, к человеку спущена воздушная трубка, благодаря которой он дышит."Эти системы стали повсеместно продаваться на разных маркетплейсах. Стоят они недорого, доступны для населения. Вот одно из таких устройств на Азовском море отказало, в результате чего количество поступающего по трубке кислорода стало уменьшаться, и, к сожалению, человек погиб", – сказал представитель МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как развивается дайверское движение в Крыму и Севастополе"Русский дайвер" - кто он?Затопленные под Севастополем имперские подлодки станут памятниками
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, дайвинг
Дайвер погиб в Крыму из-за поломки популярного устройства

В Крыму впервые зафиксирована смерть дайвера из-за неисправности системы Хука

20:53 15.10.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкДайвер. Архивное фото
Дайвер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму во время купального сезона погиб дайвер из-за неисправной системы Хука, подобных происшествий в Крыму ранее не фиксировали. О резонансном случае сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) ГУ МЧС России по Крыму Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Это одно из таких, наверное, резонансных событий, которых ранее мы не фиксировали никогда. Тем самым это подтверждает, что есть необходимость создания требований и правил по подводному нырянию, по дайвингу в Крыму", – отметил Зраенко.
Он рассказал, что дайвер погиб в Азовском море при использовании системы Хука, когда человек погружается в воду не с баллонами с воздухом, а без них, при этом компрессор находится на плаву над водой, к человеку спущена воздушная трубка, благодаря которой он дышит.
"Эти системы стали повсеместно продаваться на разных маркетплейсах. Стоят они недорого, доступны для населения. Вот одно из таких устройств на Азовском море отказало, в результате чего количество поступающего по трубке кислорода стало уменьшаться, и, к сожалению, человек погиб", – сказал представитель МЧС.
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КрымНовости КрымаПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымДайвинг
 
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