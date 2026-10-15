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Дайвер погиб в Крыму из-за поломки популярного устройства

Дайвер погиб в Крыму из-за поломки популярного устройства - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Дайвер погиб в Крыму из-за поломки популярного устройства

В Крыму во время купального сезона погиб дайвер из-за неисправной системы Хука, подобных происшествий в Крыму ранее не фиксировали. О резонансном случае сообщил РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T20:53

2026-10-15T20:53

2026-10-15T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму во время купального сезона погиб дайвер из-за неисправной системы Хука, подобных происшествий в Крыму ранее не фиксировали. О резонансном случае сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) ГУ МЧС России по Крыму Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Он рассказал, что дайвер погиб в Азовском море при использовании системы Хука, когда человек погружается в воду не с баллонами с воздухом, а без них, при этом компрессор находится на плаву над водой, к человеку спущена воздушная трубка, благодаря которой он дышит."Эти системы стали повсеместно продаваться на разных маркетплейсах. Стоят они недорого, доступны для населения. Вот одно из таких устройств на Азовском море отказало, в результате чего количество поступающего по трубке кислорода стало уменьшаться, и, к сожалению, человек погиб", – сказал представитель МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как развивается дайверское движение в Крыму и Севастополе"Русский дайвер" - кто он?Затопленные под Севастополем имперские подлодки станут памятниками

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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