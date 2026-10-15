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Четырех человек сняли со скал крымские спасатели
Четырех человек сняли со скал крымские спасатели - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Четырех человек сняли со скал крымские спасатели
В горах Алушты вечером в среду, 14 октября, спасли четырех туристов, которые не смогли самостоятельно спуститься со склонов. Проведены две поисково-спасательные РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T09:57
2026-10-15T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В горах Алушты вечером в среду, 14 октября, спасли четырех туристов, которые не смогли самостоятельно спуститься со склонов. Проведены две поисково-спасательные операции и обе - в районе горного массива Демерджи. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.В 16:40 поступила информация о том, что в районе Долины Привидений парень не может самостоятельно спуститься со скалы. Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" прибыли на место и выяснили, что турист находится на отвесной скале на высоте более 40 метров. Используя альпинистское снаряжение, спасатели сняли парня со скалы и сопроводили в село Лучистое.Позже в районе горы Северная Демерджи при спуске с водопада Джурла трое туристов в темноте сбились с тропы и оказались на склоне со сложным рельефом. Спасатели помогли группе спуститься на туристическую тропу и сопроводили в Лучистое к их машине.При проведении двух спасательных работ никто не пострадал и не нуждался в медпомощи, уточнили в МЧС Крыма.Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибшего при спасении утопающей наградили посмертноСотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологовВ Крыму спасатели эвакуировали женщину из Чуфут-Кале
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"крым-спас", крым, новости крыма, горы крыма, происшествия, мчс крыма
Четырех человек сняли со скал крымские спасатели
В районе Демерджи в Крыму спасатели дважды снимали заблудившихся туристов со скал
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В горах Алушты вечером в среду, 14 октября, спасли четырех туристов, которые не смогли самостоятельно спуститься со склонов. Проведены две поисково-спасательные операции и обе - в районе горного массива Демерджи. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.
В 16:40 поступила информация о том, что в районе Долины Привидений парень не может самостоятельно спуститься со скалы. Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" прибыли на место и выяснили, что турист находится на отвесной скале на высоте более 40 метров. Используя альпинистское снаряжение, спасатели сняли парня со скалы и сопроводили в село Лучистое.
Позже в районе горы Северная Демерджи при спуске с водопада Джурла трое туристов в темноте сбились с тропы и оказались на склоне со сложным рельефом. Спасатели помогли группе спуститься на туристическую тропу и сопроводили в Лучистое к их машине.
"Работы по поиску и эвакуации людей осложнялись темным временем суток и дождливой погодой", – уточняется в сообщении.
При проведении двух спасательных работ никто не пострадал и не нуждался в медпомощи, уточнили в МЧС Крыма.
Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются
дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности
из-за непогоды.
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