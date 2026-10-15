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Человеческие останки обнаружены в сумке и пакетах в Петербурге
Человеческие останки обнаружены в сумке и пакетах в Петербурге - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Человеческие останки обнаружены в сумке и пакетах в Петербурге
В Санкт-Петербурге обнаружена сумка и пакеты с останками человека. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по городу. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T18:40
2026-10-15T18:40
2026-10-15T18:40
санкт-петербург
происшествия
убийство
уголовный кодекс
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге обнаружена сумка и пакеты с останками человека. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по городу.Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.В начале октября в Воронежской области был задержан мужчина, который подозревается в убийстве женщины и ее дочери в Москве. Днем ранее в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве были обнаружены фрагменты человеческого тела. Следователи также нашли в жилом помещении схрон оружия и боеприпасов. Кроме того, в гараже подозреваемого было обнаружено тело дочери погибшей и оружие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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санкт-петербург, происшествия, убийство, уголовный кодекс, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Человеческие останки обнаружены в сумке и пакетах в Петербурге
В Петербурге в канале обнаружены сумка и пакеты с человеческими останками