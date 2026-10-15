https://crimea.ria.ru/20261015/chelovecheskie-ostanki-obnaruzheny-v-sumke-i-paketakh-v-peterburge-1160240451.html

Человеческие останки обнаружены в сумке и пакетах в Петербурге

Человеческие останки обнаружены в сумке и пакетах в Петербурге - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Человеческие останки обнаружены в сумке и пакетах в Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаружена сумка и пакеты с останками человека. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по городу. РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T18:40

2026-10-15T18:40

2026-10-15T18:40

санкт-петербург

происшествия

убийство

уголовный кодекс

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге обнаружена сумка и пакеты с останками человека. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по городу.Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.В начале октября в Воронежской области был задержан мужчина, который подозревается в убийстве женщины и ее дочери в Москве. Днем ранее в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве были обнаружены фрагменты человеческого тела. Следователи также нашли в жилом помещении схрон оружия и боеприпасов. Кроме того, в гараже подозреваемого было обнаружено тело дочери погибшей и оружие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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