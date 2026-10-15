Часть Симферополя в пятницу до вечера останется без света – адреса
На 20 улицах Симферополя в пятницу отключат электроснабжение
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФонарный столб
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу на 20 улицах, а также в нескольких дачных массивах до вечера не будет света. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
Отмечается, что электричество отключат с 8 утра до 17 часов вечера по плановому графику абонентам в микрорайоне Кирпичное по адресам:
- —Беспалова,
- —Арендная, 1-11 (нечетные), 2-18 (четные);
- —Земляничная, 1-16;
- —Кирпичная, 1-10;
- —Посевная, 2-10 (четные);
- —Сосновая, 1-17;
- —Лунная, 1а, 1, 9в, 11, 17;
- —Зеленая, 1-6;
- —Третья, 10;
- —проезд Земляничный, 3;
- —СОТ "Петровские высоты";
- —Тепличный комбинат;
- —ТСН "Петровские скалы";
- —ИЖС "Петровские высоты".
Кроме того, света не будет по следующим адресам:
- —Балаклавская, 17-35 (нечетные), 18-54 (четные);
- —Гражданская, 110-120 (четные);
- —Ливневая, 12-32 (четные);
- —Трубаченко, 35-65 (нечетные), 40-64 (четные);
- —Русская, 100-140а (четные), 103;
- —переулок Русский, 1-31а/12 (нечетные), 2-30 (четные);
- —переулок Ореховый, 1-29 (нечетные), 2-24 (четные);
- —Киевская, 82, 84;
- —Мичурина, 10/16, 12, 14;
- —Гайдара, 3а, 3а/8а, 12, 14, 15.