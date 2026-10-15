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Часть Симферополя в пятницу до вечера останется без света – адреса - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Часть Симферополя в пятницу до вечера останется без света – адреса
Часть Симферополя в пятницу до вечера останется без света – адреса - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Часть Симферополя в пятницу до вечера останется без света – адреса
В Симферополе в пятницу на 20 улицах, а также в нескольких дачных массивах до вечера не будет света. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T17:30
2026-10-15T17:30
симферополь
крым
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
электросети крыма
отключение электроэнергии в крыму
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу на 20 улицах, а также в нескольких дачных массивах до вечера не будет света. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Отмечается, что электричество отключат с 8 утра до 17 часов вечера по плановому графику абонентам в микрорайоне Кирпичное по адресам:Кроме того, света не будет по следующим адресам:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Часть Симферополя в пятницу до вечера останется без света – адреса

На 20 улицах Симферополя в пятницу отключат электроснабжение

17:30 15.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФонарный столб
Фонарный столб - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу на 20 улицах, а также в нескольких дачных массивах до вечера не будет света. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
Отмечается, что электричество отключат с 8 утра до 17 часов вечера по плановому графику абонентам в микрорайоне Кирпичное по адресам:
  • Беспалова,
  • Арендная, 1-11 (нечетные), 2-18 (четные);
  • Земляничная, 1-16;
  • Кирпичная, 1-10;
  • Посевная, 2-10 (четные);
  • Сосновая, 1-17;
  • Лунная, 1а, 1, 9в, 11, 17;
  • Зеленая, 1-6;
  • Третья, 10;
  • проезд Земляничный, 3;
  • СОТ "Петровские высоты";
  • Тепличный комбинат;
  • ТСН "Петровские скалы";
  • ИЖС "Петровские высоты".
Кроме того, света не будет по следующим адресам:
  • Балаклавская, 17-35 (нечетные), 18-54 (четные);
  • Гражданская, 110-120 (четные);
  • Ливневая, 12-32 (четные);
  • Трубаченко, 35-65 (нечетные), 40-64 (четные);
  • Русская, 100-140а (четные), 103;
  • переулок Русский, 1-31а/12 (нечетные), 2-30 (четные);
  • переулок Ореховый, 1-29 (нечетные), 2-24 (четные);
  • Киевская, 82, 84;
  • Мичурина, 10/16, 12, 14;
  • Гайдара, 3а, 3а/8а, 12, 14, 15.
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