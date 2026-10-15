https://crimea.ria.ru/20261015/chast-simferopolya-v-pyatnitsu-do-vechera-ostanetsya-bez-sveta--adresa-1160236177.html

Часть Симферополя в пятницу до вечера останется без света – адреса

Часть Симферополя в пятницу до вечера останется без света – адреса - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Часть Симферополя в пятницу до вечера останется без света – адреса

В Симферополе в пятницу на 20 улицах, а также в нескольких дачных массивах до вечера не будет света. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T17:30

2026-10-15T17:30

2026-10-15T17:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу на 20 улицах, а также в нескольких дачных массивах до вечера не будет света. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Отмечается, что электричество отключат с 8 утра до 17 часов вечера по плановому графику абонентам в микрорайоне Кирпичное по адресам:Кроме того, света не будет по следующим адресам:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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