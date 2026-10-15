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Британия выделит Украине миллионы на ремонт Чернобыльской АЭС

Британия выделит Украине миллионы на ремонт Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 15.10.2026

Британия выделит Украине миллионы на ремонт Чернобыльской АЭС

Великобритания выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте правительства страны. РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T06:38

2026-10-15T06:38

2026-10-15T06:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Великобритания выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте правительства страны.В феврале 2025 года в МАГАТЭ сообщили, что сотрудники зафиксировали взрыв на Чернобыльской площадке со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока. По словам сотрудников агентства, в крышу защитного сооружения врезался беспилотник.Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, а Киев не гнушается заниматься этим.Чернобыльская АЭС расположена в Киевской области, примерно в 15 километрах от города Чернобыля. 26 апреля 1986 года на ЧАЭС произошла авария, ставшая крупнейшей техногенной катастрофой по масштабам ущерба и последствиям. Радиоактивные вещества загрязнили территории Украины, Белоруссии, России и других стран Европы, воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллиона человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забытьКиев свозит боеприпасы и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской АЭСКакие последствия для СССР имела авария на Чернобыльской АЭС – мнение

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чаэс, украина, великобритания, финансирование, новости