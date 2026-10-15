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Британия выделит Украине миллионы на ремонт Чернобыльской АЭС
Британия выделит Украине миллионы на ремонт Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Британия выделит Украине миллионы на ремонт Чернобыльской АЭС
Великобритания выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте правительства страны. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T06:38
2026-10-15T06:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Великобритания выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте правительства страны.В феврале 2025 года в МАГАТЭ сообщили, что сотрудники зафиксировали взрыв на Чернобыльской площадке со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока. По словам сотрудников агентства, в крышу защитного сооружения врезался беспилотник.Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, а Киев не гнушается заниматься этим.Чернобыльская АЭС расположена в Киевской области, примерно в 15 километрах от города Чернобыля. 26 апреля 1986 года на ЧАЭС произошла авария, ставшая крупнейшей техногенной катастрофой по масштабам ущерба и последствиям. Радиоактивные вещества загрязнили территории Украины, Белоруссии, России и других стран Европы, воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллиона человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забытьКиев свозит боеприпасы и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской АЭСКакие последствия для СССР имела авария на Чернобыльской АЭС – мнение
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Британия выделит Украине миллионы на ремонт Чернобыльской АЭС
Великобритания выделит Украине 22,4 миллиона долларов на ремонт Чернобыльской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Великобритания выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
"Великобритания выделяет 17 миллионов фунтов (22,4 миллионов долларов) в рамках новой программы поддержки ремонта Чернобыльской атомной электростанции", - приводит сообщение РИА Новости.
В феврале 2025 года в МАГАТЭ сообщили, что сотрудники зафиксировали взрыв на Чернобыльской площадке со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока. По словам сотрудников агентства, в крышу защитного сооружения врезался беспилотник.
Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, а Киев не гнушается заниматься этим.
Чернобыльская АЭС расположена в Киевской области, примерно в 15 километрах от города Чернобыля. 26 апреля 1986 года на ЧАЭС произошла авария, ставшая крупнейшей техногенной катастрофой по масштабам ущерба и последствиям. Радиоактивные вещества загрязнили территории Украины, Белоруссии, России и других стран Европы, воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллиона человек.
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