Рейтинг@Mail.ru
Британия выделит Украине миллионы на ремонт Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261015/britaniya-vydelit-ukraine-milliony-na-remont-chernobylskoy-aes-1160213030.html
Британия выделит Украине миллионы на ремонт Чернобыльской АЭС
Британия выделит Украине миллионы на ремонт Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Британия выделит Украине миллионы на ремонт Чернобыльской АЭС
Великобритания выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте правительства страны. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T06:38
2026-10-15T06:38
чаэс
украина
великобритания
финансирование
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/05/0d/1119577230_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e46676048a3501946e233f075e20ad84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Великобритания выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте правительства страны.В феврале 2025 года в МАГАТЭ сообщили, что сотрудники зафиксировали взрыв на Чернобыльской площадке со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока. По словам сотрудников агентства, в крышу защитного сооружения врезался беспилотник.Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, а Киев не гнушается заниматься этим.Чернобыльская АЭС расположена в Киевской области, примерно в 15 километрах от города Чернобыля. 26 апреля 1986 года на ЧАЭС произошла авария, ставшая крупнейшей техногенной катастрофой по масштабам ущерба и последствиям. Радиоактивные вещества загрязнили территории Украины, Белоруссии, России и других стран Европы, воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллиона человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забытьКиев свозит боеприпасы и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской АЭСКакие последствия для СССР имела авария на Чернобыльской АЭС – мнение
украина
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/05/0d/1119577230_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fccc45ee588a8c83aee9af51b082722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чаэс, украина, великобритания, финансирование, новости
Британия выделит Украине миллионы на ремонт Чернобыльской АЭС

Великобритания выделит Украине 22,4 миллиона долларов на ремонт Чернобыльской АЭС

06:38 15.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНовый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС)
Новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Великобритания выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
"Великобритания выделяет 17 миллионов фунтов (22,4 миллионов долларов) в рамках новой программы поддержки ремонта Чернобыльской атомной электростанции", - приводит сообщение РИА Новости.
В феврале 2025 года в МАГАТЭ сообщили, что сотрудники зафиксировали взрыв на Чернобыльской площадке со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока. По словам сотрудников агентства, в крышу защитного сооружения врезался беспилотник.
Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, а Киев не гнушается заниматься этим.
Чернобыльская АЭС расположена в Киевской области, примерно в 15 километрах от города Чернобыля. 26 апреля 1986 года на ЧАЭС произошла авария, ставшая крупнейшей техногенной катастрофой по масштабам ущерба и последствиям. Радиоактивные вещества загрязнили территории Украины, Белоруссии, России и других стран Европы, воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллиона человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забыть
Киев свозит боеприпасы и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской АЭС
Какие последствия для СССР имела авария на Чернобыльской АЭС – мнение
 
ЧАЭСУкраинаВеликобританияФинансированиеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05Призывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет
11:57Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области
11:47Семейная пара пыталась взорвать железную дорогу и военного в Крыму - приговор
11:46Время объединяться: эксперты медиагруппы "Россия сегодня" выступили на форуме об СВО в Крыму
11:31ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронами
11:29Обновленный офис ВТБ открылся в Алуште
11:25Мусорный коллапс: почему в Севастополе перестали вывозить отходы
11:17На заправках Крыма в свободной продаже доступен бензин АИ-92
10:56Удар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на Полтавщине
10:39"Нет совести": Володин возмутился ростом тарифов на ЖКУ в регионах
10:28Индексация пособий полицейским и военным: Госдума приняла законопроект
10:17ФСБ задержала планировавшего диверсии гражданина Швеции
10:1017 детей погибли при обрушении кровли школы в Пакистане
09:57Четырех человек сняли со скал крымские спасатели
09:46НПЗ горит в Рязани после массового налета украинских дронов
09:40Битой по голове: пьяная ссора обернулась для крымчанина уголовным делом
09:34Кто получит пенсию досрочно в ноябре
09:22У Крымского моста утром в четверг растет очередь
09:10Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и еще тринадцатью регионами РФ
09:04Зеленскому пора уходить - Маск
Лента новостейМолния