Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России

Как и где пройдет мероприятие в Крыму и в чем заключается его региональная специфика? Почему диктант принято считать инструментом укрепления межнационального согласия? Как вовлечь в акцию молодежь? О чем говорят результаты прошлогоднего диктанта и какие прогнозы можно делать на этот?