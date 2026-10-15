Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России
11:00 15.10.2026 (обновлено: 11:35 15.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - 11.00. Пресс-конференция "Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России".
Традиционно в ноябре тысячи крымчан примут участие во Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант" и проверят свои знания о традициях и культуре народов России. Результаты тестов в дальнейшем позволят выявить пробелы в этнокультурной компетентности населения и оценить уровень осведомленности общества о многообразии культур в стране.
Как и где пройдет мероприятие в Крыму и в чем заключается его региональная специфика? Почему диктант принято считать инструментом укрепления межнационального согласия? Как вовлечь в акцию молодежь? О чем говорят результаты прошлогоднего диктанта и какие прогнозы можно делать на этот?
Аккредитация:
Участники:
— председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан ЯКУБОВ;
— министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина ЛАВРИК;
— председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей ЗИНЧЕНКО;
— председатель Общественной палаты Республики Крым Илья КАЗАКОВ.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России".
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Пресс-конференция "Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинистр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик
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Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов
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Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко
4 из 5
Председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель Общественной палаты Республики Крым Илья Казаков
5 из 5
Председатель Общественной палаты Республики Крым Илья Казаков
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев