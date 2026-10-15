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Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России
Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России
РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T11:00
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пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - 11.00. Пресс-конференция "Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России".Традиционно в ноябре тысячи крымчан примут участие во Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант" и проверят свои знания о традициях и культуре народов России. Результаты тестов в дальнейшем позволят выявить пробелы в этнокультурной компетентности населения и оценить уровень осведомленности общества о многообразии культур в стране.Аккредитация:Участники:— председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан ЯКУБОВ;— министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина ЛАВРИК;— председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей ЗИНЧЕНКО;— председатель Общественной палаты Республики Крым Илья КАЗАКОВ.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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353
60
пресс-центр, фото

Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России

11:00 15.10.2026 (обновлено: 11:35 15.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - 11.00. Пресс-конференция "Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России".
Традиционно в ноябре тысячи крымчан примут участие во Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант" и проверят свои знания о традициях и культуре народов России. Результаты тестов в дальнейшем позволят выявить пробелы в этнокультурной компетентности населения и оценить уровень осведомленности общества о многообразии культур в стране.
Как и где пройдет мероприятие в Крыму и в чем заключается его региональная специфика? Почему диктант принято считать инструментом укрепления межнационального согласия? Как вовлечь в акцию молодежь? О чем говорят результаты прошлогоднего диктанта и какие прогнозы можно делать на этот?
Аккредитация:
Участники:
— председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан ЯКУБОВ;
— министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина ЛАВРИК;
— председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей ЗИНЧЕНКО;
— председатель Общественной палаты Республики Крым Илья КАЗАКОВ.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России".
Пресс-конференция Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России.
1 из 5
Пресс-конференция "Большой этнографический диктант: проверка знаний о культуре России".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинистр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик
Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик
2 из 5
Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов
Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов
3 из 5
Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко
Председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко
4 из 5
Председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель Общественной палаты Республики Крым Илья Казаков
Председатель Общественной палаты Республики Крым Илья Казаков
5 из 5
Председатель Общественной палаты Республики Крым Илья Казаков
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
Пресс-центр
 
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