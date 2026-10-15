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Более 300 крымчан планируют расселить из аварийных домов за два года - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Более 300 крымчан планируют расселить из аварийных домов за два года
Более 300 крымчан планируют расселить из аварийных домов за два года - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Более 300 крымчан планируют расселить из аварийных домов за два года
За два года в Крыму из аварийных многоквартирных домов планируют расселить более 300 человек. Об этом говорилось на заседании комитета по транспорту,... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T19:47
2026-10-15T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. За два года в Крыму из аварийных многоквартирных домов планируют расселить более 300 человек. Об этом говорилось на заседании комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Государственного Совета Крыма.Там уточнили, что в период 2025-2026 годов планировалось расселение 177 человек, на сегодняшний день переселены 57 человек.В настоящее время в Крыму числятся аварийными 232 многоквартирных дома, в которых проживают более шести тысяч граждан.Ранее стало известно, что Керчи выделили почти 26 миллионов рублей на расселение граждан из аварийных домов. До этого сообщалось, что за 2025 год из аварийного жилья в Республике Крым переселили 111 человек. На эти цели из республиканского бюджета было выделено почти 300 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько домов в Крыму ждут капремонта и что следует знать собственникамКрым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домовБастрыкин запросил доклад по жалобе жильцов аварийного дома в Крыму
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Более 300 крымчан планируют расселить из аварийных домов за два года

В Крыму за два года планируют расселить из аварийных домов более 300 человек

19:47 15.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. За два года в Крыму из аварийных многоквартирных домов планируют расселить более 300 человек. Об этом говорилось на заседании комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Государственного Совета Крыма.

"В 2026-2027 годах планируется расселить 333 жильца, уже заключено 47 контрактов на приобретение жилых помещений, 25 квартир оформлены в собственность Республики Крым", – рассказали в Госсовете РК.

Там уточнили, что в период 2025-2026 годов планировалось расселение 177 человек, на сегодняшний день переселены 57 человек.
В настоящее время в Крыму числятся аварийными 232 многоквартирных дома, в которых проживают более шести тысяч граждан.
Ранее стало известно, что Керчи выделили почти 26 миллионов рублей на расселение граждан из аварийных домов. До этого сообщалось, что за 2025 год из аварийного жилья в Республике Крым переселили 111 человек. На эти цели из республиканского бюджета было выделено почти 300 миллионов рублей.
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