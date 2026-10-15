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Битой по голове: пьяная ссора обернулась для крымчанина уголовным делом - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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Битой по голове: пьяная ссора обернулась для крымчанина уголовным делом
Битой по голове: пьяная ссора обернулась для крымчанина уголовным делом - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Битой по голове: пьяная ссора обернулась для крымчанина уголовным делом
В Бахчисарайском районе Крыма 61-летний местный житель жестоко избил бейсбольной битой соседа в ходе пьяной ссоры, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T09:40
2026-10-15T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма 61-летний местный житель жестоко избил бейсбольной битой соседа в ходе пьяной ссоры, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел дома у задержанного. Мужчины распивали спиртное, когда между ними произошел словесный конфликт. В ходе ссоры хозяин схватил деревянную биту и нанес гостю два удара по голове.Потерпевшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговорПоножовщина в бане и избиение палкой – в Крыму раскрыли сразу два громких делаИзбил битой до смерти: в Керчи будут судить местного жителя
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мвд по республике крым, закон и право, новости крыма, крым, бахчисарайский район, происшествия
Битой по голове: пьяная ссора обернулась для крымчанина уголовным делом

Крымчанин жестоко избил бейсбольной битой соседа и может сесть на 10 лет

09:40 15.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма 61-летний местный житель жестоко избил бейсбольной битой соседа в ходе пьяной ссоры, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел дома у задержанного. Мужчины распивали спиртное, когда между ними произошел словесный конфликт. В ходе ссоры хозяин схватил деревянную биту и нанес гостю два удара по голове.
Несмотря на тяжесть полученных повреждений, пострадавший смог покинуть место происшествия. Он направился домой и лег спать. Очнулся мужчина уже в салоне автомобиля скорой помощи, которую вызвала его мать.
Потерпевшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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