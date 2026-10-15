https://crimea.ria.ru/20261015/alternativy-net-evropa-ne-pomozhet-ukraine-zamenit-starlink-1160235079.html
Альтернативы нет: Европа не поможет Украине заменить Starlink
Альтернативы нет: Европа не поможет Украине заменить Starlink - РИА Новости Крым, 15.10.2026
Альтернативы нет: Европа не поможет Украине заменить Starlink
Европейские союзники не способны предложить Украине альтернативу американским системам Starlink и Starshield, с которыми Киев сейчас испытывает трудности. Об... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T16:44
2026-10-15T16:44
2026-10-15T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Европейские союзники не способны предложить Украине альтернативу американским системам Starlink и Starshield, с которыми Киев сейчас испытывает трудности. Об этом пишут журналисты агентства Reuters.Как отмечают авторы публикации, перебои с критически важными данными раскрыли, насколько сильно Украина и Европа зависят от американских систем как низкоорбитальной спутниковой связи, так и космических инфракрасных датчиков, передающих информацию для систем раннего предупреждения.В частности, в Европе не существует системы, сопоставимой с американской инфракрасной системой космического базирования SBIRS, которая обеспечивает раннее обнаружение ракетных пусков.В Европе работает французский спутниковый оператор Eutelsat – одна из крупнейших компаний спутниковой связи в мире. На фоне сообщений о проблемах Украины с американскими системами акции Eutelsat резко выросли. Однако эксперты констатируют: сеть OneWeb компании Eutelsat не приспособлена для использования в условиях боевых действий. Ее спутниковая группировка по-прежнему основана на устаревшей архитектуре и технологиях, разработанных десять лет назад."Ограничения пропускной способности и производительности, а также стоимость, масса, габариты и энергопотребление пользовательских терминалов – все это делает систему непригодной для применения непосредственно на передовой", – пояснил независимый консультант по спутниковым системам Кристиан Фрайгерр фон дер Ропп.В ночь на 14 октября американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник. При этом Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные.Газета The Telegraph сообщила, что ВСУ отменяют миссии с беспилотниками из-за ограничений Starlink.Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что Европа может обеспечить Украине часть спутниковых услуг Starlink и Starshield, но не раньше 2029 года.*Внесен в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев без Starlink и разведданных: что за этим стоит на самом делеПочему США не предупредили Зеленского об ударах по КиевуПоставили на место: почему США не предупредили Зеленского о ночном ударе
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starlink, европа, всу (вооруженные силы украины), новости сво, связь, сша, украина
Альтернативы нет: Европа не поможет Украине заменить Starlink
У Европы нет альтернативы Starlink для Украины – Reuters
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым.
Европейские союзники не способны предложить Украине альтернативу американским системам Starlink и Starshield, с которыми Киев сейчас испытывает трудности. Об этом пишут журналисты агентства Reuters
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"Киев столкнулся с суровой реальностью: европейские союзники не в силах предложить готовую замену… У Европы нет готовой альтернативы Starlink, которую украинские военные могли бы взять и установить на беспилотники, хотя европейские правительства и компании работают над долгосрочными решениями", – цитирует выдержку из материала новостной агрегатор ИноСМИ.
Как отмечают авторы публикации, перебои с критически важными данными раскрыли, насколько сильно Украина и Европа зависят от американских систем как низкоорбитальной спутниковой связи, так и космических инфракрасных датчиков, передающих информацию для систем раннего предупреждения.
В частности, в Европе не существует системы, сопоставимой с американской инфракрасной системой космического базирования SBIRS, которая обеспечивает раннее обнаружение ракетных пусков.
В Европе работает французский спутниковый оператор Eutelsat – одна из крупнейших компаний спутниковой связи в мире. На фоне сообщений о проблемах Украины с американскими системами акции Eutelsat резко выросли. Однако эксперты констатируют: сеть OneWeb компании Eutelsat не приспособлена для использования в условиях боевых действий. Ее спутниковая группировка по-прежнему основана на устаревшей архитектуре и технологиях, разработанных десять лет назад.
"Ограничения пропускной способности и производительности, а также стоимость, масса, габариты и энергопотребление пользовательских терминалов – все это делает систему непригодной для применения непосредственно на передовой", – пояснил независимый консультант по спутниковым системам Кристиан Фрайгерр фон дер Ропп.
В ночь на 14 октября американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник. При этом Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные. Газета The Telegraph сообщила, что ВСУ отменяют миссии с беспилотниками из-за ограничений Starlink. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что Европа может обеспечить Украине часть спутниковых услуг Starlink и Starshield, но не раньше 2029 года.
*Внесен в список террористов и экстремистов.
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