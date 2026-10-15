https://crimea.ria.ru/20261015/80-bespilotnikov-unichtozheny-na-rossiey-1160242546.html

80 беспилотников уничтожены на Россией за день

80 беспилотников уничтожены на Россией за день - РИА Новости Крым, 15.10.2026

80 беспилотников уничтожены на Россией за день

За день силы ПВО сбили 80 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T20:25

2026-10-15T20:25

2026-10-15T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. За день силы ПВО сбили 80 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что беспилотники сбиты над Крымом и Черным морем, а также над территориями Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.В четверг утром Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 166 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.Также в четверг в Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Днем в городе-герое объявили воздушную тревогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво