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80 беспилотников уничтожены на Россией за день - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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80 беспилотников уничтожены на Россией за день
80 беспилотников уничтожены на Россией за день - РИА Новости Крым, 15.10.2026
80 беспилотников уничтожены на Россией за день
За день силы ПВО сбили 80 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T20:25
2026-10-15T20:27
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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черное море
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. За день силы ПВО сбили 80 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что беспилотники сбиты над Крымом и Черным морем, а также над территориями Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.В четверг утром Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 166 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.Также в четверг в Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Днем в городе-герое объявили воздушную тревогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво
80 беспилотников уничтожены на Россией за день

Над регионами России и Черным морем в четверг сбили 80 беспилотников ВСУ

20:25 15.10.2026 (обновлено: 20:27 15.10.2026)
 
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. За день силы ПВО сбили 80 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 8.00 до 20.00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что беспилотники сбиты над Крымом и Черным морем, а также над территориями Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.
В четверг утром Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 166 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.
Также в четверг в Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Днем в городе-герое объявили воздушную тревогу.
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