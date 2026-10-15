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80 беспилотников уничтожены на Россией за день
80 беспилотников уничтожены на Россией за день - РИА Новости Крым, 15.10.2026
80 беспилотников уничтожены на Россией за день
За день силы ПВО сбили 80 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T20:25
2026-10-15T20:25
2026-10-15T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. За день силы ПВО сбили 80 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что беспилотники сбиты над Крымом и Черным морем, а также над территориями Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.В четверг утром Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 166 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.Также в четверг в Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Днем в городе-герое объявили воздушную тревогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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80 беспилотников уничтожены на Россией за день
Над регионами России и Черным морем в четверг сбили 80 беспилотников ВСУ
20:25 15.10.2026 (обновлено: 20:27 15.10.2026)