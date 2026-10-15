https://crimea.ria.ru/20261015/17-detey-pogibli-pri-obrushenii-krovli-shkoly-v-pakistane-1160216568.html
17 детей погибли при обрушении кровли школы в Пакистане
17 детей погибли при обрушении кровли школы в Пакистане - РИА Новости Крым, 15.10.2026
17 детей погибли при обрушении кровли школы в Пакистане
По меньшей мере 17 детей и один взрослый погибли в результате обрушения крыши в школе в Пакистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Express... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T10:10
2026-10-15T10:10
2026-10-15T10:10
пакистан
происшествия
новости
в мире
дети
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/16/1140528931_0:109:1350:868_1920x0_80_0_0_599f0c1e0b90e0b77ed3f4b4f7fe8d69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. По меньшей мере 17 детей и один взрослый погибли в результате обрушения крыши в школе в Пакистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Express Tribune.По данным издания, более 30 пострадавших были доставлены в больницу.В июне этого года в Пакистане произошел аналогичный случай – обрушилась кровля учебного центра в районе Кахна в Лахоре. В результате погибли 14 детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пакистан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/16/1140528931_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_bf81179a6ee0e63012c95548c4f8099b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, происшествия, новости, в мире, дети
17 детей погибли при обрушении кровли школы в Пакистане
17 детей и одна учительница погибли при обрушении крыши школы в Пакистане