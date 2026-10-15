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17 детей погибли при обрушении кровли школы в Пакистане - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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17 детей погибли при обрушении кровли школы в Пакистане
17 детей погибли при обрушении кровли школы в Пакистане - РИА Новости Крым, 15.10.2026
17 детей погибли при обрушении кровли школы в Пакистане
По меньшей мере 17 детей и один взрослый погибли в результате обрушения крыши в школе в Пакистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Express... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T10:10
2026-10-15T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. По меньшей мере 17 детей и один взрослый погибли в результате обрушения крыши в школе в Пакистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Express Tribune.По данным издания, более 30 пострадавших были доставлены в больницу.В июне этого года в Пакистане произошел аналогичный случай – обрушилась кровля учебного центра в районе Кахна в Лахоре. В результате погибли 14 детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пакистан, происшествия, новости, в мире, дети
17 детей погибли при обрушении кровли школы в Пакистане

17 детей и одна учительница погибли при обрушении крыши школы в Пакистане

10:10 15.10.2026
 
© AP Photo Fareed KhanАвтомобиль скорой помощи в Пакистане
Автомобиль скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© AP Photo Fareed Khan
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. По меньшей мере 17 детей и один взрослый погибли в результате обрушения крыши в школе в Пакистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Express Tribune.
"По меньшей мере 17 детей и одна учительница погибли при обрушении крыши частной школы в четверг", - говорится в публикации.
По данным издания, более 30 пострадавших были доставлены в больницу.
В июне этого года в Пакистане произошел аналогичный случай – обрушилась кровля учебного центра в районе Кахна в Лахоре. В результате погибли 14 детей.
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