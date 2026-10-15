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13 человек утонули в Крыму в этом курортном сезоне

13 человек утонули в Крыму в этом курортном сезоне - РИА Новости Крым, 15.10.2026

13 человек утонули в Крыму в этом курортном сезоне

Во время курортного сезона на водных объектах Крыма произошло 20 происшествий, погибли 13 человек. Об этом сообщил замначальника территориального органа... РИА Новости Крым, 15.10.2026

2026-10-15T19:13

2026-10-15T19:13

2026-10-15T19:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Во время курортного сезона на водных объектах Крыма произошло 20 происшествий, погибли 13 человек. Об этом сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) ГУ МЧС России по Крыму Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Он добавил, что ни одного факта гибели на пляже в текущем году не выявлено. Это свидетельствует о том, что матросы-спасатели грамотно и качественно выполняли свои обязанности.Ранее сообщалось, что в Севастополе за три месяца на водных объектах погибли пять человек. Основные причины несчастных случаев на воде - купание в неустановленных местах, алкогольное опьянение, нарушение других правил безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:САП-борды стали главным "хитом" прошедшего лета по несчастным случаям в КрымуВ Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищутВ Херсонской области двое детей утонули в Азовском море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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