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13 человек утонули в Крыму в этом курортном сезоне - РИА Новости Крым, 15.10.2026
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13 человек утонули в Крыму в этом курортном сезоне
13 человек утонули в Крыму в этом курортном сезоне - РИА Новости Крым, 15.10.2026
13 человек утонули в Крыму в этом курортном сезоне
Во время курортного сезона на водных объектах Крыма произошло 20 происшествий, погибли 13 человек. Об этом сообщил замначальника территориального органа... РИА Новости Крым, 15.10.2026
2026-10-15T19:13
2026-10-15T19:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Во время курортного сезона на водных объектах Крыма произошло 20 происшествий, погибли 13 человек. Об этом сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) ГУ МЧС России по Крыму Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Он добавил, что ни одного факта гибели на пляже в текущем году не выявлено. Это свидетельствует о том, что матросы-спасатели грамотно и качественно выполняли свои обязанности.Ранее сообщалось, что в Севастополе за три месяца на водных объектах погибли пять человек. Основные причины несчастных случаев на воде - купание в неустановленных местах, алкогольное опьянение, нарушение других правил безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:САП-борды стали главным "хитом" прошедшего лета по несчастным случаям в КрымуВ Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищутВ Херсонской области двое детей утонули в Азовском море
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, гу мчс рф по республике крым, александр зраенко, происшествия, общество, пляжи крыма, новости крыма
13 человек утонули в Крыму в этом курортном сезоне

В Крыму с июня по сентябрь на водных объектах погибли 13 человек - МЧС

19:13 15.10.2026
 
© РИА Новости КрымВиды Крыма. Мыс Меганом
Виды Крыма. Мыс Меганом - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Во время курортного сезона на водных объектах Крыма произошло 20 происшествий, погибли 13 человек. Об этом сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) ГУ МЧС России по Крыму Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.

"За период с 1 июня по 1 октября на водных объектах Крыма произошло 20 происшествий. За аналогичный период прошлого года произошло 34 происшествия на воде. Погибли 13 человек за этот курортный сезон, детской гибели не допущено. В прошлом году у нас за этот же период было 26 погибших на воде", – рассказал Зраенко.

Он добавил, что ни одного факта гибели на пляже в текущем году не выявлено. Это свидетельствует о том, что матросы-спасатели грамотно и качественно выполняли свои обязанности.
Ранее сообщалось, что в Севастополе за три месяца на водных объектах погибли пять человек. Основные причины несчастных случаев на воде - купание в неустановленных местах, алкогольное опьянение, нарушение других правил безопасности.
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КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымАлександр ЗраенкоПроисшествияОбществоПляжи КрымаНовости Крыма
 
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