https://crimea.ria.ru/20261014/zhitel-sevastopolya-obyavlen-v-rozysk-za-ubiystvo-materi-1160203963.html

Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери

Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери

Житель Севастополя объявлен в международный розыск за убийство матери, совершенное 13 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ. РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T15:44

2026-10-14T15:44

2026-10-14T15:44

розыск

убийство

севастополь

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прокуратура города севастополя

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Житель Севастополя объявлен в международный розыск за убийство матери, совершенное 13 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ.По данным следствия, 8 февраля 2013 года в квартире дома по улице Степаняна между выпившим мужчиной и его 70-летней матерью произошел конфликт. Злоумышленник нанес женщине множественные удары и пытался ее задушить. От полученных травм женщина скончалась на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления.Расследование уголовного дела завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, материалы дела направлены в суд с утвержденным обвинительным заключением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сын и мать "заказали" родственников из-за имущества – приговор судаКрымчанин убил мать-пенсионеркуЗа убийство матери жителю Крыма вынесли приговор

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

розыск, убийство, севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, закон и право