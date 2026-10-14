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Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери
Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери
Житель Севастополя объявлен в международный розыск за убийство матери, совершенное 13 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T15:44
2026-10-14T15:44
2026-10-14T15:44
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убийство
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гсу ск россии по крыму и севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Житель Севастополя объявлен в международный розыск за убийство матери, совершенное 13 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ.По данным следствия, 8 февраля 2013 года в квартире дома по улице Степаняна между выпившим мужчиной и его 70-летней матерью произошел конфликт. Злоумышленник нанес женщине множественные удары и пытался ее задушить. От полученных травм женщина скончалась на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления.Расследование уголовного дела завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, материалы дела направлены в суд с утвержденным обвинительным заключением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сын и мать "заказали" родственников из-за имущества – приговор судаКрымчанин убил мать-пенсионеркуЗа убийство матери жителю Крыма вынесли приговор
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Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери
Севастополец объявлен в международный розыск за убийство матери в 2013 году