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Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери
Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери
Житель Севастополя объявлен в международный розыск за убийство матери, совершенное 13 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T15:44
2026-10-14T15:44
розыск
убийство
севастополь
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура города севастополя
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Житель Севастополя объявлен в международный розыск за убийство матери, совершенное 13 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ.По данным следствия, 8 февраля 2013 года в квартире дома по улице Степаняна между выпившим мужчиной и его 70-летней матерью произошел конфликт. Злоумышленник нанес женщине множественные удары и пытался ее задушить. От полученных травм женщина скончалась на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления.Расследование уголовного дела завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, материалы дела направлены в суд с утвержденным обвинительным заключением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сын и мать "заказали" родственников из-за имущества – приговор судаКрымчанин убил мать-пенсионеркуЗа убийство матери жителю Крыма вынесли приговор
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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розыск, убийство, севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, закон и право
Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери

Севастополец объявлен в международный розыск за убийство матери в 2013 году

15:44 14.10.2026
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Житель Севастополя объявлен в международный розыск за убийство матери, совершенное 13 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ.
По данным следствия, 8 февраля 2013 года в квартире дома по улице Степаняна между выпившим мужчиной и его 70-летней матерью произошел конфликт. Злоумышленник нанес женщине множественные удары и пытался ее задушить. От полученных травм женщина скончалась на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления.
"В рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особ тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве", – проинформировали в пресс-службе.
Расследование уголовного дела завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, материалы дела направлены в суд с утвержденным обвинительным заключением.
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