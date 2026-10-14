https://crimea.ria.ru/20261014/zastenki-sbu-za-russkiy-yazyk-zamglavy-khersonschiny-o-sile-radi-dela-zhizni-1160079771.html

Застенки СБУ за русский язык: замглавы Херсонщины о силе ради дела жизни

Застенки СБУ за русский язык: замглавы Херсонщины о силе ради дела жизни - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Застенки СБУ за русский язык: замглавы Херсонщины о силе ради дела жизни

За дело жизни, которому ты служишь, надо идти до конца, как идут сегодня воины армии России и простые люди, мужественно проживая риски и трудности в понимании,... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T08:21

2026-10-14T08:21

2026-10-14T08:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. За дело жизни, которому ты служишь, надо идти до конца, как идут сегодня воины армии России и простые люди, мужественно проживая риски и трудности в понимании, какой ценой порой дается победа. Так объяснила свое бесстрашие перед застенками СБУ, где побывала по сфабрикованному Киевом обвинению в госизмене, учитель русского языка и литературы, а ныне вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич в интервью РИА Новости Крым на полях Съезда русистов в Севастополе.Делом жизни для Татьяны Кузьмич уже больше тридцати лет является служение русской культуре, и это не только язык, но и литература, искусство, память народа.Когда всего этого жителей Украины стали лишать с распадом СССР поступательно, а позже, с 2014 года – в геометрической прогрессии, без оглядки добивая в системе образования, она решила хвататься за любые соломинки, чтобы спасти из пучины беспредела тонущие под гимн невежеству ценности для нынешних и будущих поколений своих земляков.В 2003 году, будучи учителем русского языка и литературы в одной из школ Херсона, Татьяна Кузьмич основала и возглавила национальное общество "Русич" и стала объединять единомышленников."Мы проводили культурно-образовательные и просветительские мероприятия, и, конечно, были поездки. Я возила директоров и учителей в Белоруссию, например, и сама ездила. В Крыму с 2007 года проходил фестиваль "Великое русское слово" – и мы туда тоже приезжали", – вспоминает она.После 2015-го деятельность "Русича" стала привлекать к себе особенно пристальное внимание украинских спецслужб. Татьяну и ее коллег начали "вызывать на беседы" и требовать прекратить деятельность, но она продолжалась, с каждым годом приобретая все больше черт подпольной, хотя незаконного в работе не было.К 2020-му году все школы с русским языком обучения на Херсонщине и по Украине перешли на украинский. Многие школьники уже не знали, кто такой Толстой, Достоевский и Чехов. Проблемы были даже с Пушкиным, на сказках которого вырастали поколения детей почти полторы сотни лет.Тогда в дом Кузьмич "постучали"."Ко мне пришли с обыском и обвинили в том, что я занимаюсь какой-то шпионской работой. Я пробыла в СИЗО полтора месяца. Благодаря своим коллегам из "Фонда поддержки соотечественников" при МИД России вышла под залог. И фактически полтора года, с 5 октября 2020 и по 24 февраля 2022, ходила с браслетом. У меня были судебные заседания раз в месяц, я уволилась с работы, естественно", – рассказала Татьяна.В день очередного суда над Кузьмич началась специальная военная операция России на Украине, и созданный здешними нацистами вокруг нее и ее малой родины ад стал рассеиваться."Я была освобождена от браслета, и началась моя деятельность непосредственно в составе нового руководства, тогда это была военно-гражданская администрация города Херсона. Я возглавила департамент образования Херсонской области".Опыт, полученный на Украине вообще и в застенках СБУ в частности, безусловно, закалил, признает Татьяна. А еще укрепил в верности выбранного ею пути. Того самого, с которого не свернули и многие ее коллеги-учителя, проявляя стойкость как до захода российских войск в Херсон, так и после него, ведь обстрелы ВСУ все еще продолжаются."Идет спецоперация, и мы все понимаем... Мои коллеги, которые выбрали Россию и вместе со мной сейчас работают, говорят: "Трудно, безусловно, непросто. Но назад, то есть возвращения на Украину, мы не хотим", – делится Татьяна.Люди в Херсоне и области, говорит она, понимают, какой ценой порой дается победа, даже если дело правое, поэтому готовы к трудностям и лишениям, которые Донбасс терпит с 2014 года ради русского мира. Почему? Потому что и для них "русский мир" – это не просто лексическая единица – это жизнь.Съезд русистов из Республики Крым, Севастополя, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей под названием "Русский язык как фактор консолидации общества и интеграции исторических регионов России" проводился по поручению президента в Севастополе. Мероприятия проходили на площадках музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" и Севастопольского государственного университета (СевГУ).В числе тем, которые обсуждались на пленарных заседаниях съезда: коммуникативные основы русского языка в условиях новой социокультурной реальности, культура русской речи как гарант сохранения национальной идентичности, воспитательная роль классической и современной отечественной литературы и многие другие.Среди делегатов – учителя русского языка и литературы, вузовские учителя-филологи, сотрудники образовательных учреждений дополнительного образования, ученые, библиотекари и музейные работники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВОПутин поддержал идею создания нейросети в образовании

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский язык, херсон, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), украина, сбу (служба безопасности украины)