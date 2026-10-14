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"Занял неверную сторону": Зеленский обвинил Трампа в предательстве - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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"Занял неверную сторону": Зеленский обвинил Трампа в предательстве
"Занял неверную сторону": Зеленский обвинил Трампа в предательстве - РИА Новости Крым, 14.10.2026
"Занял неверную сторону": Зеленский обвинил Трампа в предательстве
Владимир Зеленский в эфире британского телевидения заявил, что чувствует себя "преданным" Соединенными Штатами Америки из-за соглашения с Россией по поставкам... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T20:57
2026-10-14T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в эфире британского телевидения заявил, что чувствует себя "преданным" Соединенными Штатами Америки из-за соглашения с Россией по поставкам дизельного топлива. Глава киевского режима также обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в "переходе на сторону" России. Об этом сообщает РИА Новости.На вопрос ведущего Пирса Моргана о том, ощущает ли он, что Трамп "подставил" его, договорившись о поставках дизтоплива с РФ, Зеленский ответил:Зеленский также обвинил главу Белого дома в том, что тот якобы перешел на сторону России.На вопрос ведущего, считает ли Зеленский, что Украина теряет Америку, глава киевского режима ответил: "К сожалению, это так. Да, теряем, но не из-за нас".В субботу американский лидер Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не атаковать российские НПЗ. По словам Трампа, тот уже давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого "создал проблемы для всего мира". Трамп также заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента.В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.Минувшей ночью американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник. При этом Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, политика
"Занял неверную сторону": Зеленский обвинил Трампа в предательстве

Зеленский обвинил Трампа в "предательстве" и "переходе на сторону России"

20:57 14.10.2026
 
© Скриншот видеоВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в эфире британского телевидения заявил, что чувствует себя "преданным" Соединенными Штатами Америки из-за соглашения с Россией по поставкам дизельного топлива. Глава киевского режима также обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в "переходе на сторону" России. Об этом сообщает РИА Новости.
На вопрос ведущего Пирса Моргана о том, ощущает ли он, что Трамп "подставил" его, договорившись о поставках дизтоплива с РФ, Зеленский ответил:
"Если честно, да. Между нами, я действительно чувствую себя так".
Зеленский также обвинил главу Белого дома в том, что тот якобы перешел на сторону России.
"Если занимаешь нейтральную позицию, нужно ее и придерживаться, а не переходить на неверную сторону", - сказал он.
На вопрос ведущего, считает ли Зеленский, что Украина теряет Америку, глава киевского режима ответил: "К сожалению, это так. Да, теряем, но не из-за нас".
В субботу американский лидер Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не атаковать российские НПЗ. По словам Трампа, тот уже давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого "создал проблемы для всего мира". Трамп также заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента.
В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.
Минувшей ночью американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник. При этом Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные.
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ВеликобританияВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАУкраинаПолитика
 
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