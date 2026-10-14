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Взрывы гремят в Киеве и ряде городов Украины - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Взрывы гремят в Киеве и ряде городов Украины
Взрывы гремят в Киеве и ряде городов Украины - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Взрывы гремят в Киеве и ряде городов Украины
В Киеве, Хмельницком и еще нескольких городах Украины прогремели взрывы, повреждена инфраструктура, передают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T06:39
2026-10-14T07:34
удары по украине
украина
киев
новости сво
виталий кличко
владимир зеленский
новости
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Киеве, Хмельницком и еще нескольких городах Украины прогремели взрывы, повреждена инфраструктура, передают местные власти и СМИ.Как сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, в столице зафиксировано попадание по территории энергообъекта - одной из основных электростанций Киева. Он также отметил, что в этот раз снова не было предупреждения от партнеров о запуске баллистики. По информации местных СМИ, основной мишенью была ТЭЦ-4.В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что зафиксированы удары по нескольким энергообъектам столицы.По информации компании ДТЭК, аварийные отключения света произошли в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского района. Стабилизационные графики в этих районах временно не действуют.Информация о звуках детонации также поступала из Днепропетровска, Харькова, Луцка и Хмельницкого.Так, в Хмельницком поврежден логистический распределительный центр компании "Эпицентр". Об этом говорится на странице торгового центра в соцсетях. Уничтожено около 85% хранившихся внутри товаров. Раненых и погибших нет.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице, а также в большей части страны действует воздушная тревога.Минувшей ночью Украина также не получила разведывательные данные от партнеров о предстоящих баллистических ударах, заявлял накануне Зеленский.4 октября в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди в Киеве вышли на майдан с требованием заключить мирУдары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛАПутин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
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удары по украине, украина, киев, новости сво, виталий кличко, владимир зеленский, новости, взрыв
Взрывы гремят в Киеве и ряде городов Украины

В Киеве повреждена ТЭЦ-4 и еще несколько энергообъектов

06:39 14.10.2026 (обновлено: 07:34 14.10.2026)
 
© ДТЭКУдары по объектам энергетики на Украине
Удары по объектам энергетики на Украине
© ДТЭК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Киеве, Хмельницком и еще нескольких городах Украины прогремели взрывы, повреждена инфраструктура, передают местные власти и СМИ.
Как сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, в столице зафиксировано попадание по территории энергообъекта - одной из основных электростанций Киева. Он также отметил, что в этот раз снова не было предупреждения от партнеров о запуске баллистики.
"Уже второй раз Украина не была предупреждена", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации местных СМИ, основной мишенью была ТЭЦ-4.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что зафиксированы удары по нескольким энергообъектам столицы.
По информации компании ДТЭК, аварийные отключения света произошли в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского района. Стабилизационные графики в этих районах временно не действуют.
Информация о звуках детонации также поступала из Днепропетровска, Харькова, Луцка и Хмельницкого.
Так, в Хмельницком поврежден логистический распределительный центр компании "Эпицентр". Об этом говорится на странице торгового центра в соцсетях. Уничтожено около 85% хранившихся внутри товаров. Раненых и погибших нет.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице, а также в большей части страны действует воздушная тревога.
Минувшей ночью Украина также не получила разведывательные данные от партнеров о предстоящих баллистических ударах, заявлял накануне Зеленский.
4 октября в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
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Удары по УкраинеУкраинаКиевНовости СВОВиталий КличкоВладимир ЗеленскийНовостиВзрыв
 
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