https://crimea.ria.ru/20261014/vzryvy-gremyat-v-kieve-i-ryade-gorodov-ukrainy-1160186867.html

Взрывы гремят в Киеве и ряде городов Украины

Взрывы гремят в Киеве и ряде городов Украины - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Взрывы гремят в Киеве и ряде городов Украины

В Киеве, Хмельницком и еще нескольких городах Украины прогремели взрывы, повреждена инфраструктура, передают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T06:39

2026-10-14T06:39

2026-10-14T07:34

удары по украине

украина

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владимир зеленский

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Киеве, Хмельницком и еще нескольких городах Украины прогремели взрывы, повреждена инфраструктура, передают местные власти и СМИ.Как сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, в столице зафиксировано попадание по территории энергообъекта - одной из основных электростанций Киева. Он также отметил, что в этот раз снова не было предупреждения от партнеров о запуске баллистики. По информации местных СМИ, основной мишенью была ТЭЦ-4.В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что зафиксированы удары по нескольким энергообъектам столицы.По информации компании ДТЭК, аварийные отключения света произошли в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского района. Стабилизационные графики в этих районах временно не действуют.Информация о звуках детонации также поступала из Днепропетровска, Харькова, Луцка и Хмельницкого.Так, в Хмельницком поврежден логистический распределительный центр компании "Эпицентр". Об этом говорится на странице торгового центра в соцсетях. Уничтожено около 85% хранившихся внутри товаров. Раненых и погибших нет.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице, а также в большей части страны действует воздушная тревога.Минувшей ночью Украина также не получила разведывательные данные от партнеров о предстоящих баллистических ударах, заявлял накануне Зеленский.4 октября в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди в Киеве вышли на майдан с требованием заключить мирУдары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛАПутин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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