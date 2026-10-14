https://crimea.ria.ru/20261014/vsu-udarili-po-mirnym-zhitelyam-v-lnr--odin-chelovek-pogib-i-12-raneny-1160200769.html

ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 ранены

ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 ранены - РИА Новости Крым, 14.10.2026

ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 ранены

Один человек погиб, еще 12 получили ранения различной степени тяжести в результате ударов ВСУ по населенным пунктам Луганской Народной Республики. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T14:57

2026-10-14T14:57

2026-10-14T15:09

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

происшествия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще 12 получили ранения различной степени тяжести в результате ударов ВСУ по населенным пунктам Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.Кроме того, по его данным, в Северодонецке ВСУ ударили по автомобильной парковке одного из супермаркетов, ранения получили три женщины. В Новопсковском муниципальном округе атакована гостиница, ранен 55-летний мужчина. Еще две женщины ранены в Рубежном.Всего ударам врага подверглись семь муниципалитетов, включая столицу республики – уничтожено свыше 170 воздушных целей, уточнил глава региона. Повреждены коммерческая и гражданская инфраструктура, жилые дома и транспортные средства. Оперативные службы ликвидируют последствия.В ночь на среду в Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов. Также ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ на другие регионы РФ. Всего за ночь над РФ уничтожено 902 вражеских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали городской автобус в СеверодонецкеВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили раненияАтака на ЛНР: под ударами Киева погибли и ранены взрослые и ребенок

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, украина