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ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 ранены
ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 ранены - РИА Новости Крым, 14.10.2026
ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 ранены
Один человек погиб, еще 12 получили ранения различной степени тяжести в результате ударов ВСУ по населенным пунктам Луганской Народной Республики. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T14:57
2026-10-14T14:57
2026-10-14T15:09
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леонид пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще 12 получили ранения различной степени тяжести в результате ударов ВСУ по населенным пунктам Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.Кроме того, по его данным, в Северодонецке ВСУ ударили по автомобильной парковке одного из супермаркетов, ранения получили три женщины. В Новопсковском муниципальном округе атакована гостиница, ранен 55-летний мужчина. Еще две женщины ранены в Рубежном.Всего ударам врага подверглись семь муниципалитетов, включая столицу республики – уничтожено свыше 170 воздушных целей, уточнил глава региона. Повреждены коммерческая и гражданская инфраструктура, жилые дома и транспортные средства. Оперативные службы ликвидируют последствия.В ночь на среду в Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов. Также ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ на другие регионы РФ. Всего за ночь над РФ уничтожено 902 вражеских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали городской автобус в СеверодонецкеВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили раненияАтака на ЛНР: под ударами Киева погибли и ранены взрослые и ребенок
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, украина
ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 ранены
Один человек погиб и 12 ранены при ударах ВСУ по Луганской Народной Республике – Пасечник
14:57 14.10.2026 (обновлено: 15:09 14.10.2026)