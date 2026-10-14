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Верховный суд признал "баталхаджинцев"* террористической организацией - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Верховный суд признал "баталхаджинцев"* террористической организацией
Верховный суд признал "баталхаджинцев"* террористической организацией - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Верховный суд признал "баталхаджинцев"* террористической организацией
Верховный суд России признал "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев"* террористической организацией и запретил ее деятельность на... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T13:25
2026-10-14T13:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Верховный суд России признал "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев"* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ, говорится на сайте суда.Суд установил, что цели и действия организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма."Члены сообщества совершали преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.4 (теракт) и 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.Высшая судебная инстанция признала "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев"* террористической организацией и запретила ее деятельность в Российской Федерации.Как отметили в ФСБ, "члены вирда"*, как закрытого псевдорелигиозного течения, начиная с 1990-х годов по сегодняшний день взаимодействуют с участниками незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, заимствуют их методы и оказывают помощь террористическим и экстремистским структурам", пишет РИА Новости.В этой связи правоохранительными органами "проводятся мероприятия по выявлению, пресечению и раскрытию всех преступлений, совершенных" "баталхаджинцами*", подчеркнули в спецслужбе.В 2022 году боевое крыло группы последователей данного религиозного течения было включено в федеральный список террористических организаций, решение принял Южный окружной военный суд.В конце 2025 года в Москве, Чечне и Ингушетии ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки из последователей Батал-Хаджи Белхороева* в рамках расследования дела о совершении теракта против главы центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. По данным СК России, в 2019 году против него было совершено два теракта. В результате второго нападения в ноябре 2019 года в Москве Эльджаркиев и его брат погибли.Члены "Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева*" также оказали содействие спецслужбам Украины в теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.Ранее также сообщалось, что ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД предотвратили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также религиозных объектов.* запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-модель и лидер RDS Максимова* объявлена в международный розыскОбсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейкиУчастник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), терроризм, антитеррор, россия, новости
Верховный суд признал "баталхаджинцев"* террористической организацией

В России признали движение "баталхаджинцев"* террористической организацией

13:25 14.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Верховный суд России признал "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев"* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ, говорится на сайте суда.
Суд установил, что цели и действия организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.
"Члены сообщества совершали преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.4 (теракт) и 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.
Высшая судебная инстанция признала "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев"* террористической организацией и запретила ее деятельность в Российской Федерации.
Как отметили в ФСБ, "члены вирда"*, как закрытого псевдорелигиозного течения, начиная с 1990-х годов по сегодняшний день взаимодействуют с участниками незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, заимствуют их методы и оказывают помощь террористическим и экстремистским структурам", пишет РИА Новости.
В этой связи правоохранительными органами "проводятся мероприятия по выявлению, пресечению и раскрытию всех преступлений, совершенных" "баталхаджинцами*", подчеркнули в спецслужбе.
В 2022 году боевое крыло группы последователей данного религиозного течения было включено в федеральный список террористических организаций, решение принял Южный окружной военный суд.
В конце 2025 года в Москве, Чечне и Ингушетии ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки из последователей Батал-Хаджи Белхороева* в рамках расследования дела о совершении теракта против главы центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. По данным СК России, в 2019 году против него было совершено два теракта. В результате второго нападения в ноябре 2019 года в Москве Эльджаркиев и его брат погибли.
Члены "Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева*" также оказали содействие спецслужбам Украины в теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Ранее также сообщалось, что ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД предотвратили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также религиозных объектов.
* запрещенная в России террористическая организация
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