https://crimea.ria.ru/20261014/v-veduschikh-vuzakh-rossii-uvelichat-chislo-byudzhetnykh-mest--falkov-1160197323.html

В ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест – Фальков

В ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест – Фальков - РИА Новости Крым, 14.10.2026

В ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест – Фальков

В ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям. Об этом сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T13:13

2026-10-14T13:13

2026-10-14T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям. Об этом сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.По его данным, наиболее востребованными у современных абитуриентов являются направления в области информационных технологий. Министр также напомнил о сокращении количества вузовских олимпиад.В России более чем на четверть сократили список олимпиад для школьников, которые давали их победителям право на приоритетное зачисление в вузы, сообщала ранее советник президента РФ Елена Ямпольская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В колледжах России увеличили количество бюджетных местНужны новые вузы: в Крыму не хватает специалистов туротраслиВ России создается сеть университетских кампусов мирового уровня

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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