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В Турции в ДТП попал автобус - пострадали шестеро россиян
В Турции в ДТП попал автобус - пострадали шестеро россиян - РИА Новости Крым, 14.10.2026
В Турции в ДТП попал автобус - пострадали шестеро россиян
В турецкой провинции Анталья в ДТП попал автобус, пострадали шестеро граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Akdeniz. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T18:22
2026-10-14T18:22
2026-10-14T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В турецкой провинции Анталья в ДТП попал автобус, пострадали шестеро граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Akdeniz.Пострадавших госпитализировали.12 октября в Анталье перевернулся автобус с туристами, пострадали 17 пассажиров. 11 октября в результате аварии с участием туристического автобуса и эвакуатора погибли 11 человек, 27 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анталья, новости, в мире, дтп, происшествия
В Турции в ДТП попал автобус - пострадали шестеро россиян
Шестеро граждан России пострадали в аварии с автобусом в турецкой Анталье