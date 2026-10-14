https://crimea.ria.ru/20261014/v-turtsii-v-dtp-popal-avtobus---postradali-shestero-rossiyan-1160210024.html

В Турции в ДТП попал автобус - пострадали шестеро россиян

В Турции в ДТП попал автобус - пострадали шестеро россиян - РИА Новости Крым, 14.10.2026

В Турции в ДТП попал автобус - пострадали шестеро россиян

В турецкой провинции Анталья в ДТП попал автобус, пострадали шестеро граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Akdeniz. РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T18:22

2026-10-14T18:22

2026-10-14T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В турецкой провинции Анталья в ДТП попал автобус, пострадали шестеро граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Akdeniz.Пострадавших госпитализировали.12 октября в Анталье перевернулся автобус с туристами, пострадали 17 пассажиров. 11 октября в результате аварии с участием туристического автобуса и эвакуатора погибли 11 человек, 27 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

турция

анталья

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, анталья, новости, в мире, дтп, происшествия