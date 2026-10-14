https://crimea.ria.ru/20261014/v-shkolakh-novykh-regionov-rossii-otkryli-dorozhnye-klassy-1160205792.html

В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"

В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы" - РИА Новости Крым, 14.10.2026

В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"

Школы Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик присоединились к проекту "Дорожные классы", реализуемому по инициативе Росавтодора. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T16:27

2026-10-14T16:27

2026-10-14T19:35

крым

минтранс россии

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

росавтодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Школы Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик присоединились к проекту "Дорожные классы", реализуемому по инициативе Росавтодора. Об этом сообщило Министерство транспорта России в своем канале в МАКС.Первый замминистра транспорта России Константин Пашков призвал учащихся в "Дорожных классах" идти в профессию и развивать дорожную сеть страны."Россия с ее огромными масштабами не может развиваться без надежного транспортного сообщения. Через 5-10 лет вы увидите федеральную дорожную сеть совершенно в ином виде", - процитировали Пашкова в Минтрансе РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентовТрассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работыВ Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделают

https://crimea.ria.ru/20261014/v-krymu-otkryli-avtodorogu-v-obezd-alushty-1160199646.html

крым

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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