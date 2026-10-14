https://crimea.ria.ru/20261014/v-shkolakh-novykh-regionov-rossii-otkryli-dorozhnye-klassy-1160205792.html
В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"
В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы" - РИА Новости Крым, 14.10.2026
В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"
Школы Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик присоединились к проекту "Дорожные классы", реализуемому по инициативе Росавтодора. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T16:27
2026-10-14T16:27
2026-10-14T19:35
крым
минтранс россии
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
росавтодор
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160204464_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ccf498e4549074c4fa11ead5c9bafb4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Школы Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик присоединились к проекту "Дорожные классы", реализуемому по инициативе Росавтодора. Об этом сообщило Министерство транспорта России в своем канале в МАКС.Первый замминистра транспорта России Константин Пашков призвал учащихся в "Дорожных классах" идти в профессию и развивать дорожную сеть страны."Россия с ее огромными масштабами не может развиваться без надежного транспортного сообщения. Через 5-10 лет вы увидите федеральную дорожную сеть совершенно в ином виде", - процитировали Пашкова в Минтрансе РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентовТрассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работыВ Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделают
https://crimea.ria.ru/20261014/v-krymu-otkryli-avtodorogu-v-obezd-alushty-1160199646.html
крым
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160204464_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_6d919b8701c10ee774104ba2a843d512.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, минтранс россии, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, росавтодор
В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"
В трех новых регионах России открыли "Дорожные классы" для школьников
16:27 14.10.2026 (обновлено: 19:35 14.10.2026)