Рейтинг@Mail.ru
В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы" - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261014/v-shkolakh-novykh-regionov-rossii-otkryli-dorozhnye-klassy-1160205792.html
В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"
В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы" - РИА Новости Крым, 14.10.2026
В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"
Школы Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик присоединились к проекту "Дорожные классы", реализуемому по инициативе Росавтодора. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T16:27
2026-10-14T19:35
крым
минтранс россии
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
росавтодор
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160204464_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ccf498e4549074c4fa11ead5c9bafb4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Школы Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик присоединились к проекту "Дорожные классы", реализуемому по инициативе Росавтодора. Об этом сообщило Министерство транспорта России в своем канале в МАКС.Первый замминистра транспорта России Константин Пашков призвал учащихся в "Дорожных классах" идти в профессию и развивать дорожную сеть страны."Россия с ее огромными масштабами не может развиваться без надежного транспортного сообщения. Через 5-10 лет вы увидите федеральную дорожную сеть совершенно в ином виде", - процитировали Пашкова в Минтрансе РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентовТрассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работыВ Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделают
https://crimea.ria.ru/20261014/v-krymu-otkryli-avtodorogu-v-obezd-alushty-1160199646.html
крым
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160204464_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_6d919b8701c10ee774104ba2a843d512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, минтранс россии, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, росавтодор
В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"

В трех новых регионах России открыли "Дорожные классы" для школьников

16:27 14.10.2026 (обновлено: 19:35 14.10.2026)
 
© Минтранс РоссииВ Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республиках открыли "дорожные классы"
В Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республиках открыли дорожные классы
© Минтранс России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Школы Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик присоединились к проекту "Дорожные классы", реализуемому по инициативе Росавтодора. Об этом сообщило Министерство транспорта России в своем канале в МАКС.
"В классах школьники изучают историю дорожного хозяйства и особенности строительства современных дорог, посещают строительные объекты, участвуют в реальных дорожных проектах, общаются с инженерами. Проект объединяет школы и лицеи, научные организации, дорожно-строительные компании и госструктуры", – рассказали в ведомстве.
Первый замминистра транспорта России Константин Пашков призвал учащихся в "Дорожных классах" идти в профессию и развивать дорожную сеть страны.
© Минтранс РоссииВ Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республиках открыли "дорожные классы"
В Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республиках открыли дорожные классы
© Минтранс России
В Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республиках открыли "дорожные классы"
"Россия с ее огромными масштабами не может развиваться без надежного транспортного сообщения. Через 5-10 лет вы увидите федеральную дорожную сеть совершенно в ином виде", - процитировали Пашкова в Минтрансе РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Реконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентов
Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы
В Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделают
Открытие транспортного обхода Алушты
Вчера, 13:52
В Крыму открыли автодорогу в объезд Алушты
 
КрымМинтранс РоссииНовые регионы РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская областьРосавтодор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Удар стихии: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 15 октября
22:33Удары по российским НПЗ и Украина без Starlink: главное за день
21:45Как в Крыму решают проблему нехватки водителей
21:31Клиника высокого уровня - 118 лет исполняется роддому №1 в Симферополе
21:21Число самозанятых в Крыму превысило 208 тысяч человек
20:57"Занял неверную сторону": Зеленский обвинил Трампа в предательстве
20:47Ущерб на 40 миллионов: как крымчан обманывают при покупке авто и запчастей
20:33В Севастополе еще 7 территорий стали заповедными с 2014 года
20:10Удары по Украине: поражено судно с военным грузом и логистический центр
19:55Часть Евпатории 15 октября останется без воды – адреса
19:37Постоянную экспозицию в музее "Херсонеса Таврического" отроют до конца года
19:25В России сократят часы внеурочных занятий для старшеклассников
19:10Стали известны сроки завершения реконструкции трассы "Дон"
18:53Угроза конфликта с Россией: генсек НАТО сделал неожиданное заявление
18:40Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии
18:31Парламент Саксонии проголосовал за отмену санкций против России
18:22В Турции в ДТП попал автобус - пострадали шестеро россиян
18:15Словакия не будет участвовать в кредитах Киеву – Фицо
18:05Сможет ли Европа заменить Украине систему Starlink
Лента новостейМолния