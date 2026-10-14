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В Севастополе предложили расширить льготную ипотеку на апартаменты - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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В Севастополе предложили расширить льготную ипотеку на апартаменты
В Севастополе предложили расширить льготную ипотеку на апартаменты - РИА Новости Крым, 14.10.2026
В Севастополе предложили расширить льготную ипотеку на апартаменты
Льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма необходимо расширить и на апартаменты, поскольку эта часть рынка недвижимости пользуется большим спросом в... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T06:58
2026-10-14T06:58
севастополь
ипотека
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строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма необходимо расширить и на апартаменты, поскольку эта часть рынка недвижимости пользуется большим спросом в регионе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников.В начале октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма по ставке 6%. Такое предложение он озвучил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, где обсуждали параметры проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.По словам Пестерникова, сейчас застройщики также испытывают определенные трудности. И данная мера поддержки стала бы неплохим подспорьем не только для граждан, но и для целой отрасли бизнеса в регионе.Кроме того, он отметил, что несмотря на серьезную помощь государства, бизнес в Севастополе не злоупотребляет мерами поддержки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет России на 2027- 2029 годы: на что может рассчитывать КрымПравительство РФ ежегодно будет направлять в регионы 1,6 трлн рублейНе только жилье для людей: что даст Крыму ипотека под 6%
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севастополь, ипотека, мнения, строительство, жилье, жилье в крыму
В Севастополе предложили расширить льготную ипотеку на апартаменты

Бизнес-омбудсмен Севастополя предложил расширить льготную ипотеку на апартаменты

06:58 14.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВыбор недвижимости
Выбор недвижимости - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма необходимо расширить и на апартаменты, поскольку эта часть рынка недвижимости пользуется большим спросом в регионе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников.
В начале октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма по ставке 6%. Такое предложение он озвучил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, где обсуждали параметры проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.
"Необходимо создать условия, чтобы все жители нашей страны могли приобрести по льготной ставке жилье в Крыму. Однако ипотеку необходимо вводить не только на квартиры, но и апартаменты. Поскольку этого сегмента на полуострове достаточно много", - сказал бизнес-омбудсмен.
По словам Пестерникова, сейчас застройщики также испытывают определенные трудности. И данная мера поддержки стала бы неплохим подспорьем не только для граждан, но и для целой отрасли бизнеса в регионе.
Кроме того, он отметил, что несмотря на серьезную помощь государства, бизнес в Севастополе не злоупотребляет мерами поддержки.
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СевастопольИпотекаМненияСтроительствоЖильеЖилье в Крыму
 
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