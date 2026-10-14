https://crimea.ria.ru/20261014/v-sevastopole-predlozhili-rasshirit-lgotnuyu-ipoteku-na-apartamenty-1160164795.html

В Севастополе предложили расширить льготную ипотеку на апартаменты

В Севастополе предложили расширить льготную ипотеку на апартаменты - РИА Новости Крым, 14.10.2026

В Севастополе предложили расширить льготную ипотеку на апартаменты

Льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма необходимо расширить и на апартаменты, поскольку эта часть рынка недвижимости пользуется большим спросом в... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T06:58

2026-10-14T06:58

2026-10-14T06:58

севастополь

ипотека

мнения

строительство

жилье

жилье в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма необходимо расширить и на апартаменты, поскольку эта часть рынка недвижимости пользуется большим спросом в регионе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников.В начале октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма по ставке 6%. Такое предложение он озвучил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, где обсуждали параметры проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.По словам Пестерникова, сейчас застройщики также испытывают определенные трудности. И данная мера поддержки стала бы неплохим подспорьем не только для граждан, но и для целой отрасли бизнеса в регионе.Кроме того, он отметил, что несмотря на серьезную помощь государства, бизнес в Севастополе не злоупотребляет мерами поддержки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет России на 2027- 2029 годы: на что может рассчитывать КрымПравительство РФ ежегодно будет направлять в регионы 1,6 трлн рублейНе только жилье для людей: что даст Крыму ипотека под 6%

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ипотека, мнения, строительство, жилье, жилье в крыму