https://crimea.ria.ru/20261014/v-sevastopole-khotyat-zakryt-tsentr-pomoschi-sirotam-nachata-proverka-1160208997.html

В Севастополе хотят закрыть центр помощи сиротам: начата проверка

В Севастополе хотят закрыть центр помощи сиротам: начата проверка - РИА Новости Крым, 14.10.2026

В Севастополе хотят закрыть центр помощи сиротам: начата проверка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки информации о закрытии в Севастополе социального... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T17:59

2026-10-14T17:59

2026-10-14T17:59

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александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки информации о закрытии в Севастополе социального учреждения, где помогают детям-сиротам. Об этом сообщил Следком РФ в официальном канале в МАКС.Обращение представителей общественности Севастополя, несогласных с закрытием Центра социальной и постинтернатной адаптации для лиц из числа детей-сирот, было размещено в соцсетях.Из-за закрытия центра сиротам предлагают жилье, но оно непригодно для жизни. В Севастополе по данному факту следователи организовали проверку. Бастрыкин потребовал доложить о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты из Крыма. Со слов заявительницы, в 2016 году ей предоставили квартиру, в которой инженерные системы и напольные покрытия находятся в непригодном состоянии, а централизованное отопление и газоснабжение отсутствуют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беременная и с детьми: в Крыму женщина-сирота шесть лет бьется за жильеЛьвова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой детейПроверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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