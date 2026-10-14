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В Севастополе хотят закрыть центр помощи сиротам: начата проверка - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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В Севастополе хотят закрыть центр помощи сиротам: начата проверка
В Севастополе хотят закрыть центр помощи сиротам: начата проверка - РИА Новости Крым, 14.10.2026
В Севастополе хотят закрыть центр помощи сиротам: начата проверка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки информации о закрытии в Севастополе социального... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T17:59
2026-10-14T17:59
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александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки информации о закрытии в Севастополе социального учреждения, где помогают детям-сиротам. Об этом сообщил Следком РФ в официальном канале в МАКС.Обращение представителей общественности Севастополя, несогласных с закрытием Центра социальной и постинтернатной адаптации для лиц из числа детей-сирот, было размещено в соцсетях.Из-за закрытия центра сиротам предлагают жилье, но оно непригодно для жизни. В Севастополе по данному факту следователи организовали проверку. Бастрыкин потребовал доложить о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты из Крыма. Со слов заявительницы, в 2016 году ей предоставили квартиру, в которой инженерные системы и напольные покрытия находятся в непригодном состоянии, а централизованное отопление и газоснабжение отсутствуют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беременная и с детьми: в Крыму женщина-сирота шесть лет бьется за жильеЛьвова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой детейПроверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Севастополе хотят закрыть центр помощи сиротам: начата проверка

Севастопольцы жалуются на закрытие центра помощи сиротам - вопрос на контроле Бастрыкина

17:59 14.10.2026
 
© Фото: Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото: Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки информации о закрытии в Севастополе социального учреждения, где помогают детям-сиротам. Об этом сообщил Следком РФ в официальном канале в МАКС.
Обращение представителей общественности Севастополя, несогласных с закрытием Центра социальной и постинтернатной адаптации для лиц из числа детей-сирот, было размещено в соцсетях.
"Сотрудники учреждения оказывали содействие выпускникам интернатов в реализации их жилищных прав. Кроме того, на базе центра функционировало общежитие, в котором нуждающимся предоставлялась возможность временного проживания", – рассказали в Следкоме РФ.
Из-за закрытия центра сиротам предлагают жилье, но оно непригодно для жизни. В Севастополе по данному факту следователи организовали проверку. Бастрыкин потребовал доложить о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты из Крыма. Со слов заявительницы, в 2016 году ей предоставили квартиру, в которой инженерные системы и напольные покрытия находятся в непригодном состоянии, а централизованное отопление и газоснабжение отсутствуют.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяАлександр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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