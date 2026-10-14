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В Севастополе еще 7 территорий стали заповедными с 2014 года - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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В Севастополе еще 7 территорий стали заповедными с 2014 года
В Севастополе еще 7 территорий стали заповедными с 2014 года - РИА Новости Крым, 14.10.2026
В Севастополе еще 7 территорий стали заповедными с 2014 года
С 2014 года в Севастополе заповедными стали еще семь территорий — среди них Ласпи и Караньский заказник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T20:33
2026-10-14T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. С 2014 года в Севастополе заповедными стали еще семь территорий — среди них Ласпи и Караньский заказник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Почти 30 процентов территории Севастополя — под охраной государства. Это больше 25 тысяч гектаров суши и акватории: прибрежные скалы, леса, целые экосистемы. Огромный Байдарский заказник на 21 тысячу гектаров и самый маленький наш памятник природы, платан Палласа площадью всего в одну сотую гектара — всё это Севастополь!", - написал он в МАКС, поздравляя всех причастных с Днем работников заповедного дела.И добавил, что в этом списке — мысы Айя и Фиолент, Ласпи, Казачья бухта, Ушакова балка, реликтовые фисташковые рощи и вековые дубы. "С 2014 года заповедными стали еще семь уголков города — среди них Ласпи и Караньский заказник. На всех этих землях действует строгий режим охраны: нельзя вести хозяйственную деятельность, которая могла бы нарушить природный баланс", - подчеркнул губернатор.И поблагодарил инспекторов лесной охраны, которые патрулируют участки в любую погоду и пресекают нарушения. А также - ученых, которые следят за краснокнижными видами и восстанавливают пострадавшие ландшафты, экологов, которые помогают людям увидеть и понять ценность природы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, крым, новости крыма, заповедники крыма
В Севастополе еще 7 территорий стали заповедными с 2014 года

В Севастополе еще 7 территорий стали заповедными с 2014 года - Развожаев

20:33 14.10.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСЛаспи
Ласпи
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. С 2014 года в Севастополе заповедными стали еще семь территорий — среди них Ласпи и Караньский заказник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Почти 30 процентов территории Севастополя — под охраной государства. Это больше 25 тысяч гектаров суши и акватории: прибрежные скалы, леса, целые экосистемы. Огромный Байдарский заказник на 21 тысячу гектаров и самый маленький наш памятник природы, платан Палласа площадью всего в одну сотую гектара — всё это Севастополь!", - написал он в МАКС, поздравляя всех причастных с Днем работников заповедного дела.
И добавил, что в этом списке — мысы Айя и Фиолент, Ласпи, Казачья бухта, Ушакова балка, реликтовые фисташковые рощи и вековые дубы.
"С 2014 года заповедными стали еще семь уголков города — среди них Ласпи и Караньский заказник. На всех этих землях действует строгий режим охраны: нельзя вести хозяйственную деятельность, которая могла бы нарушить природный баланс", - подчеркнул губернатор.
© Михаил Развожаев в МАКСЛесная охрана
Лесная охрана
© Михаил Развожаев в МАКС
Лесная охрана
И поблагодарил инспекторов лесной охраны, которые патрулируют участки в любую погоду и пресекают нарушения. А также - ученых, которые следят за краснокнижными видами и восстанавливают пострадавшие ландшафты, экологов, которые помогают людям увидеть и понять ценность природы.
© Михаил Развожаев в МАКСЛесная охрана
Лесная охрана
© Михаил Развожаев в МАКС
Лесная охрана
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© Михаил Развожаев в МАКСЛаспи
Ласпи
© Михаил Развожаев в МАКС
Ласпи
 
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