https://crimea.ria.ru/20261014/v-rossii-sokratyat-chasy-vneurochnykh-zanyatiy-dlya-starsheklassnikov-1160189288.html

В России сократят часы внеурочных занятий для старшеклассников

В России сократят часы внеурочных занятий для старшеклассников - РИА Новости Крым, 14.10.2026

В России сократят часы внеурочных занятий для старшеклассников

В российских школах сократят часы внеурочной деятельности старшеклассников. Это следует из Федерального государственного образовательного стандарта среднего... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T19:25

2026-10-14T19:25

2026-10-14T19:25

россия

школа

минпросвещения рф

образование в россии

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В российских школах сократят часы внеурочной деятельности старшеклассников. Это следует из Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения.В частности, речь идет о занятиях в художественных, культурологических, филологических и хоровых студиях, школьных спортивных клубах и секциях, олимпиады и соревнованиях, военно-патриотических объединениях. Также к внеурочной деятельности документ относит сетевые сообщества, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.Уточняется также, что участие в такой деятельности является добровольным.В этом году в Крыму открыты 155 программ в рамках нацпроекта "Образование" и "Успех каждого ребенка", сообщил ранее начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Минобразования Крыма Николай Боровик.В республике также появился Центр олимпиадной подготовки школьников. Он работает на базе Крымской гимназии-интерната для одаренных детей в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новшества в школьной программе начнут действовать по всей России с 1 сентябряКонстантинов заявил о прорыве в сфере образования в КрымуСамым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, школа, минпросвещения рф, образование в россии, дети