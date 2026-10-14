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В России сократят часы внеурочных занятий для старшеклассников - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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В России сократят часы внеурочных занятий для старшеклассников
В России сократят часы внеурочных занятий для старшеклассников - РИА Новости Крым, 14.10.2026
В России сократят часы внеурочных занятий для старшеклассников
В российских школах сократят часы внеурочной деятельности старшеклассников. Это следует из Федерального государственного образовательного стандарта среднего... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T19:25
2026-10-14T19:25
россия
школа
минпросвещения рф
образование в россии
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В российских школах сократят часы внеурочной деятельности старшеклассников. Это следует из Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения.В частности, речь идет о занятиях в художественных, культурологических, филологических и хоровых студиях, школьных спортивных клубах и секциях, олимпиады и соревнованиях, военно-патриотических объединениях. Также к внеурочной деятельности документ относит сетевые сообщества, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.Уточняется также, что участие в такой деятельности является добровольным.В этом году в Крыму открыты 155 программ в рамках нацпроекта "Образование" и "Успех каждого ребенка", сообщил ранее начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Минобразования Крыма Николай Боровик.В республике также появился Центр олимпиадной подготовки школьников. Он работает на базе Крымской гимназии-интерната для одаренных детей в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новшества в школьной программе начнут действовать по всей России с 1 сентябряКонстантинов заявил о прорыве в сфере образования в КрымуСамым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT
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россия, школа, минпросвещения рф, образование в россии, дети
В России сократят часы внеурочных занятий для старшеклассников

В России сократят часы внеурочных занятий для старшеклассников - Минпросвещения

19:25 14.10.2026
 
© Пресс-служба минздрава РКОбучение
Обучение
© Пресс-служба минздрава РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В российских школах сократят часы внеурочной деятельности старшеклассников. Это следует из Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения.
"Предельная нагрузка в десятых и одиннадцатых классах будет составлять 680 часов за два года обучения. Ранее предусматривался предел в 700 часов", – пишет РИА Новости , со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.
В частности, речь идет о занятиях в художественных, культурологических, филологических и хоровых студиях, школьных спортивных клубах и секциях, олимпиады и соревнованиях, военно-патриотических объединениях. Также к внеурочной деятельности документ относит сетевые сообщества, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
Уточняется также, что участие в такой деятельности является добровольным.
В этом году в Крыму открыты 155 программ в рамках нацпроекта "Образование" и "Успех каждого ребенка", сообщил ранее начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Минобразования Крыма Николай Боровик.
В республике также появился Центр олимпиадной подготовки школьников. Он работает на базе Крымской гимназии-интерната для одаренных детей в Симферополе.
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РоссияШколаМинпросвещения РФОбразование в Россиидети
 
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