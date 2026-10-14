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В Крыму открыли автодорогу в объезд Алушты

В Крыму открыли автодорогу в объезд Алушты - РИА Новости Крым, 14.10.2026

В Крыму открыли автодорогу в объезд Алушты

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин дал старт движению по дорожным объектам в четырех регионах страны, в том числе отрыл автодорогу в... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T13:52

2026-10-14T13:52

2026-10-14T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин дал старт движению по дорожным объектам в четырех регионах страны, в том числе отрыл автодорогу в объезд Алушты в Крыму. Об этом он написал в своем канале в МАКС.По его словам, объездная дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы Алушты и сократить время в пути между Симферополем и Ялтой. Работа по строительству дорожных обходов населенных пунктов ведется по поручению президента Владимира Путина.По информации Минтранса РК, подрядчик реконструировал два участка дороги: у Изобильного и рядом с Профессорским уголком. Техническая категория дороги повышена с II до IB. Возведено 9 искусственных сооружений и 12 подпорных стен, проложено 40 водопропускных труб. Работы выполнены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".В настоящее время специалисты приступили к следующему этапу: строительству участка протяженностью 16,1 км от Перевального до Изобильного. Этот этап планируется завершить до 2030 года, после чего общая протяженность объекта составит 23,9 км.Четырехполосная трасса от села Изобильное до выезда из города в сторону Ялты строится с декабря 2023 года. Ранее сообщалось, что строительство обхода идет с опережением графика, при этом строго соблюдаются все нормативы и требования к качеству.Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый этап трассы Льговское – Судак после ремонта откроют в октябреТрассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работыВ Крыму завершили проектирование новой дороги

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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