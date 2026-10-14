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В Крыму изменились правила посещения экотроп и туристических маршрутов
В Крыму изменились правила посещения экотроп и туристических маршрутов - РИА Новости Крым, 14.10.2026
В Крыму изменились правила посещения экотроп и туристических маршрутов
В Крыму изменились правила посещения экологических троп и туристических маршрутов - теперь туристам и жителям полуострова необходимо заблаговременно оформить... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T06:09
2026-10-14T06:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму изменились правила посещения экологических троп и туристических маршрутов - теперь туристам и жителям полуострова необходимо заблаговременно оформить разрешение для походов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замдиректора по общим вопросам ФБГУ "Заповедный Крым", заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Владимир Добровольский.Самыми опасными, по словам спикера, являются маршруты, которые теперь нельзя посетить самостоятельно без инструктора-проводника."Боткинская, Штангеевская, Таракташская, Кореизская тропа и тропа Иограф – это тропы, которые проходятся с инструкторами-проводникам на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Там огромное количество обрывистых участков. Существуют новые требования ГОСТов, которые, к сожалению, мы не можем выполнить сейчас в полном объеме. И было принято решение, что данные маршруты будут проходить под руководством инструкторов-проводников, которые несут полностью ответственность за гостей, находящихся на маршруте" - пояснил он.Владимир Добровольский обратил внимание, что по новым правилам все обрывистые участки на маршрутах необходимо ограждать забором."Вы представляете, что такое Боткинская тропа? Там, около 6 км – это обрывистые участки. Оградить сейчас их забором - будет не совсем красиво. Поэтому было принято решение, чтобы не закрывать, не ограничивать доступ к ним, чтобы эти маршруты проходили с инструкторами-проводниками", - уточнил спикер.В случае нарушения данного нововведения, обозначил он, государственный инспектор будет вынужден составить административный протокол, что грозит административным штрафом от 3 до 4 тысяч рублей.На данный момент, добавил он, также есть около 20 категорий льготников для оформления данного разрешения, а для гостей полуострова, которые находятся без постоянной регистрации в Республике Крым и городе Севастополе, единоразовое посещение стоит 350 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в КрымуВосстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма16 заповедных зон создадут в Херсонской области
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туризм в крыму, туризм, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, безопасность, новости крыма, крым
В Крыму изменились правила посещения экотроп и туристических маршрутов
В Крыму для посещения экологических троп и турмаршрутов теперь надо оформлять разрешение
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым
. В Крыму изменились правила посещения экологических троп и туристических маршрутов - теперь туристам и жителям полуострова необходимо заблаговременно оформить разрешение для походов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал замдиректора по общим вопросам ФБГУ "Заповедный Крым", заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Владимир Добровольский.
"7 октября были открыты все туристические маршруты на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. До этого можно было посетить объекты показа, которые находились по дороге Ялта-Бахчисарай – это водопад Учан-Су, сосна Палласа, Серебряная беседка и зубцы Ай-Петри. На данный момент открыто 25 маршрутов: 20 доступны к самостоятельному посещению, 5 маршрутов - с инструкторами-проводниками", - поделился он.
Самыми опасными, по словам спикера, являются маршруты, которые теперь нельзя посетить самостоятельно без инструктора-проводника.
"Боткинская, Штангеевская, Таракташская, Кореизская тропа и тропа Иограф – это тропы, которые проходятся с инструкторами-проводникам на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Там огромное количество обрывистых участков. Существуют новые требования ГОСТов, которые, к сожалению, мы не можем выполнить сейчас в полном объеме. И было принято решение, что данные маршруты будут проходить под руководством инструкторов-проводников, которые несут полностью ответственность за гостей, находящихся на маршруте" - пояснил он.
Владимир Добровольский обратил внимание, что по новым правилам все обрывистые участки на маршрутах необходимо ограждать забором.
"Вы представляете, что такое Боткинская тропа? Там, около 6 км – это обрывистые участки. Оградить сейчас их забором - будет не совсем красиво. Поэтому было принято решение, чтобы не закрывать, не ограничивать доступ к ним, чтобы эти маршруты проходили с инструкторами-проводниками", - уточнил спикер.
В случае нарушения данного нововведения, обозначил он, государственный инспектор будет вынужден составить административный протокол, что грозит административным штрафом от 3 до 4 тысяч рублей.
"При выходе на маршрут надо обязательно ознакомиться на официальном сайте с информацией - открыт либо закрыт маршрут, и оформить разрешение на посещение федерального заповедника. Для местных жителей, для крымчан и жителей города Севастополя, на данный момент разрешение дается на год, и оно бесплатно. Оформить документ можно либо на сайте заповедника, либо по адресу - Долосское шоссе, дом 2 - в конторе заповедника, в отделе туризма", - уведомил Добровольский.
На данный момент, добавил он, также есть около 20 категорий льготников для оформления данного разрешения, а для гостей полуострова, которые находятся без постоянной регистрации в Республике Крым и городе Севастополе, единоразовое посещение стоит 350 рублей.
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