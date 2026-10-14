https://crimea.ria.ru/20261014/v-krymu-izmenilis-pravila-posescheniya-ekotrop-i-turisticheskikh-marshrutov-1160176899.html

В Крыму изменились правила посещения экотроп и туристических маршрутов

В Крыму изменились правила посещения экотроп и туристических маршрутов - РИА Новости Крым, 14.10.2026

В Крыму изменились правила посещения экотроп и туристических маршрутов

В Крыму изменились правила посещения экологических троп и туристических маршрутов - теперь туристам и жителям полуострова необходимо заблаговременно оформить... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T06:09

2026-10-14T06:09

2026-10-14T06:09

туризм в крыму

туризм

фгбу "заповедный крым"

заповедники крыма

безопасность

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/08/0c/1139540499_0:166:1280:886_1920x0_80_0_0_93ea47fdabc631f7c4419b9041fec8c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму изменились правила посещения экологических троп и туристических маршрутов - теперь туристам и жителям полуострова необходимо заблаговременно оформить разрешение для походов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замдиректора по общим вопросам ФБГУ "Заповедный Крым", заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Владимир Добровольский.Самыми опасными, по словам спикера, являются маршруты, которые теперь нельзя посетить самостоятельно без инструктора-проводника."Боткинская, Штангеевская, Таракташская, Кореизская тропа и тропа Иограф – это тропы, которые проходятся с инструкторами-проводникам на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Там огромное количество обрывистых участков. Существуют новые требования ГОСТов, которые, к сожалению, мы не можем выполнить сейчас в полном объеме. И было принято решение, что данные маршруты будут проходить под руководством инструкторов-проводников, которые несут полностью ответственность за гостей, находящихся на маршруте" - пояснил он.Владимир Добровольский обратил внимание, что по новым правилам все обрывистые участки на маршрутах необходимо ограждать забором."Вы представляете, что такое Боткинская тропа? Там, около 6 км – это обрывистые участки. Оградить сейчас их забором - будет не совсем красиво. Поэтому было принято решение, чтобы не закрывать, не ограничивать доступ к ним, чтобы эти маршруты проходили с инструкторами-проводниками", - уточнил спикер.В случае нарушения данного нововведения, обозначил он, государственный инспектор будет вынужден составить административный протокол, что грозит административным штрафом от 3 до 4 тысяч рублей.На данный момент, добавил он, также есть около 20 категорий льготников для оформления данного разрешения, а для гостей полуострова, которые находятся без постоянной регистрации в Республике Крым и городе Севастополе, единоразовое посещение стоит 350 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в КрымуВосстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма16 заповедных зон создадут в Херсонской области

заповедники крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, туризм, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, безопасность, новости крыма, крым