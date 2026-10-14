https://crimea.ria.ru/20261014/v-krymu-deystvuyut-ogranicheniya-potrebleniya-elektroenergii-1160188431.html

В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии

В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 14.10.2026

В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии

В среду, 14 октября, на всей территории Крыма действуют ограничения энергопотребления, также для проведения работ в течение дня будет обесточена часть Южного... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T08:32

2026-10-14T08:32

2026-10-14T08:41

крым

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В среду, 14 октября, на всей территории Крыма действуют ограничения энергопотребления, также для проведения работ в течение дня будет обесточена часть Южного берега Крыма. Об этом сообщает "Крымэнерго".По данным предприятия, отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети.Кроме того, для проведения ремонта на объектах электроснабжения ориентировочно с 11:00 до 17:00 будут обесточены Алупка, Ливадия и Форос.Ранее сообщалось, что 16 сел и поселков Красногвардейского района Крыма останутся без света в среду. Также для выполнения неотложных работ 14 октября в Севастополе временно ограничат подачу электроэнергии на 37 улицах и переулках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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