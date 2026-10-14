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В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии
В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 14.10.2026
В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии
В среду, 14 октября, на всей территории Крыма действуют ограничения энергопотребления, также для проведения работ в течение дня будет обесточена часть Южного... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T08:32
2026-10-14T08:32
2026-10-14T08:41
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гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В среду, 14 октября, на всей территории Крыма действуют ограничения энергопотребления, также для проведения работ в течение дня будет обесточена часть Южного берега Крыма. Об этом сообщает "Крымэнерго".По данным предприятия, отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети.Кроме того, для проведения ремонта на объектах электроснабжения ориентировочно с 11:00 до 17:00 будут обесточены Алупка, Ливадия и Форос.Ранее сообщалось, что 16 сел и поселков Красногвардейского района Крыма останутся без света в среду. Также для выполнения неотложных работ 14 октября в Севастополе временно ограничат подачу электроэнергии на 37 улицах и переулках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму
В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии
В Крыму 14 октября действуют ограничения потребления электроэнергии
08:32 14.10.2026 (обновлено: 08:41 14.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В среду, 14 октября, на всей территории Крыма действуют ограничения энергопотребления, также для проведения работ в течение дня будет обесточена часть Южного берега Крыма. Об этом сообщает "Крымэнерго".
"На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети.
Кроме того, для проведения ремонта на объектах электроснабжения ориентировочно с 11:00 до 17:00 будут обесточены Алупка, Ливадия и Форос.
Ранее сообщалось, что 16 сел и поселков Красногвардейского района Крыма останутся
без света в среду. Также для выполнения неотложных работ 14 октября в Севастополе временно ограничат
подачу электроэнергии на 37 улицах и переулках.
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